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6個妻妾全跑光暴瘦 悲涼雷洪怨：2年沒戲演

新郎新娘加總202歲！ 美國人瑞結婚：我們享受在一起

2019-07-07 20:01香港01 記者盧勁揚／報導

約翰（John Cook）及菲莉絲（Phyllis）分別100及102歲，他們在...
約翰（John Cook）及菲莉絲（Phyllis）分別100及102歲，他們在拍拖一年之後，於近日決定結婚。（fb專頁「Kingston Residence of Sylvania」圖片）
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有心唔怕遲！美國一間老人院的兩名百歲人瑞，在拍拖約1年之後，日前決定共諧連理。他們兩人對於可以再次找到愛情，覺得十分幸福，直言很享受兩人在一起的時間，結婚並非一時衝動的決定。

美國俄亥俄州（Ohio）一間老人院（Kingston Residence of Sylvania）近日在facebook專頁上發布喜訊，指現年分別100歲及102歲的院友約翰（John Cook）及菲莉絲（Phyllis）已經決定結婚，說「尋求真愛永遠不遲」，希望大家可以一起送上祝福兩人。

約翰曾經參與第二次世界大戰，是一名退役軍人，他剛剛才渡過百歲生日。而菲莉絲則將於下月8日生日，她誕生於一個長壽家庭，媽媽於106歲時去世。兩人上周去到登記處，打算申請結婚許可證，但當他們到達辦事處，職員說他們可以立即結婚，兩人就決定改變計劃，「好，那我們便現在結婚吧」。

他們又說結婚的決定並不衝動，因為他們已經約會差不多一年，菲莉絲說：「讓我來告訴你真相吧，我們兩人相愛，我知道你會覺得像我們這種年紀的人結婚有點勉強，但我們是真心相愛的。」

原來兩人在今次結婚之後，都已經失去配偶兩次，所以他們都是第三次結婚。約翰表示，「我們兩個在很多方面都很配合，很享受有對方的陪伴」。雖然兩人很享受在一起，但亦會保留私人時候給對方，菲莉絲指，「不論我們做什麼，我們都會有自己的房間，他的在樓上，我的在樓下」。

約翰及菲莉絲居住的老人院在fb上發文，祝他們生活幸福快樂。（fb專頁「Kings...
約翰及菲莉絲居住的老人院在fb上發文，祝他們生活幸福快樂。（fb專頁「Kingston Residence of Sylvania」圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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