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拜登對校車案道歉 民主黨初選陷混戰

2019-07-07 17:48台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

拜登（左）近日為以前支持種族主義行為道歉，身為熱門總統參選人，他近來廣受黨內外圍...
拜登（左）近日為以前支持種族主義行為道歉，身為熱門總統參選人，他近來廣受黨內外圍剿。（Photo from Joe Biden FB fanspage）
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陳年往事遭揭，影響拜登選情！美國民主黨黨內總統初選候選人中，最有可能打敗川普的拜登，6日為自己當參議員時，曾與種族主義者合作抵制「平等搭校車法案」一事道歉。民主黨稍早的黨內初選辯論，拜登面對加州參議員賀錦麗質問該議題時，一度啞口無言，但這也讓民調下滑，跟第2名差距只剩2到3%。

終於明確道歉

根據美國《國會山報》報導，拜登在加州進行初選造勢巡迴時，首度針對此事感到抱歉。比起辯論時啞口無言、甚至不願正面回答問題，拜登語重心長表示，他跟當初29歲就進入參議院的自己已經不同，他後來都不再支持任何有關種族歧視的言論、法案，他說，過去跟這些種族主義者合作，讓他感到非常懊悔。

不過，傷害已經造成，根據近日民調，拜登在參選人數擠爆的民主黨原本握有10%以上的領先，但在辯論後，各家民調都顯示拜登的領先幅度大約只剩2到5%，約為22%，領先第2名加州參議員賀錦麗的20%或17%。《國會山報》也提到，拜登選擇在加州道歉的原因，可能是加州黑人選民眾多。

熱門拜登遭算舊帳

《CNN》也提到，隨著民主黨初選白熱化，拜登許多舊帳紛紛被拿出來清算，無論是跟希拉蕊一樣，跟華爾街來往甚密，還有在1994年支持爭議、有違反人權嫌移的犯罪法的事情，都讓拜登在初選中，面對比想像中還大的挑戰。

權威政治分析網《Politico》也提到，川普也藉機落井下石，批評拜登以前做了很多錯事是無法挽救的，並持續針對歐巴馬健保批評拜登跟歐巴馬圖利藥商，損害國民利益。川普近日也動作頻頻，除了國慶好大喜功式的閱兵、首位國慶在林肯紀念館發表演說的總統，甚至在G20會後跟金正恩會面，都是選舉考量下的行動。

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拜登民主黨民調
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