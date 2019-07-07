「禁保麗龍餐具」法規生效 清潔局1天罰11家餐館

2019-07-07 15:43 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ／紐約報導



紐約市7月開始正式禁用一次性餐具，市清潔局(Department of Sanitation)在首日就對被發現的仍然使用保麗龍產品來裝外賣的11家餐館進行罰款；曼哈頓華埠多間餐館的員工6日表示，老闆大多於半個月前依法替換為合格的紙質或可回收類等材質的飯盒，雖然這些飯盒裝上飯和湯水後比保麗龍飯盒燙手，價格也更高，但既然市府有要求，他們一定會遵守法律。

根據法律，被發現使用保麗龍餐具業者，首次違規被罰250元，第二次違規者將處以500元罰款，第三次及屢犯者最高會接到1000元罰款；根據清潔局數據，本月1日當天就在全市發出11張反彈，其中三家違規店鋪在曼哈頓，八家在布朗士。

市清潔局代理局長科斯塔斯(Steven Costas)表示，保麗龍除了對土地和生物有嚴重危害外，還可能通過加熱餐具而導致食品和飲品被致癌物侵害，危害人體健康。

由於替換餐盒成本提高，市府此前同意年盈利50萬元以下的小商家和非營利組織，向市小商業服務局(SBS)證明使用替代品將產生經濟困難，獲得使用保麗龍許可，其餘商戶則有六個月的寬限期來替換合規餐具，至7月1日。

科斯塔斯說，在過去六個月內，清潔局對很多商家進行了新法介紹和講解，紐約市絕大部分商家都已經做出改變，使用可回收材料的餐盒。

位於華埠地威臣街(Division St.)的金碗福州小吃店的店員說，半個多月前店內就已撤下保麗龍餐具，全部換成符合規定的餐盒，但相比於以往的保麗龍餐盒，新餐盒更燙手，他們需要戴上手套或墊上布才能不被燙到；此外，新餐盒的價格也提高，相同的價錢買一箱餐盒以往裡面能有200個，現在只有150個，不過他們表示理解政府的新規，保證環保和健康人人有責。

有意舉報仍在使用保麗龍餐盒店鋪的顧客，可以撥打市府熱線311。