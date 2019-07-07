親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

反送中／九龍大遊行隊伍起步！高呼釋放被捕者、立即雙普選

斷層明顯在擴大！加州恐再大地震 居民人心惶惶

2019-07-07 15:40世界日報 編譯黃秀媛／綜合6日電

加州大地震 歐新社
加州大地震 歐新社
分享
南加州5日晚上發生規模7.1的強烈地震，造成房屋倒塌和道路震裂等各種設施損害，幸而沒有人喪生或受重傷，卻使加州擔心了幾十年的「大地震」陰影重現。

這是這個地區兩天來第二次發生強震，也是南加州20多年來最強烈的地震；不過，震央在洛杉磯東北約150哩人煙稀少的偏遠地區，避免了最慘重的災情，只是建築物劇烈搖晃，物品紛紛墜地，使4日才經歷規模6.4地震的居民更加魂飛魄散。

兩度強震震央 僅僅相隔20哩

地震學家說，5日的地震強度比前一天強了11倍，而且兩次地震有關，未來一周還有超過一成機率可能再發生規模7或更強烈的地震。

兩次地震發生在同一個斷層帶，震央相隔大約20哩。這個斷層現有大約30哩長。洛杉磯時報報導，科學家說，引發這連串地震的斷層明顯在擴大。

寇恩郡在4日地震後宣布緊急狀態，聖伯納汀諾郡6日也跟進。

鳳凰城與賭城 都能感受震動

5日的地震連遠至鳳凰城、拉斯維加斯、下加利福尼亞和雷諾等地都能感受震動；洛杉磯雖有震感，不過沒有嚴重損害；安納罕的迪士尼樂園曾暫停作業進行安全檢查。

震央所在的里奇克萊斯特市和附近的特洛納鎮電力和通訊中斷，一些建築物嚴重受損，還引發瓦斯漏氣和四場火警，有幾個活動住宅被毀。

里奇克萊斯特市長說，當地有人趁火打劫，到貨品散落滿地的商店內搬東西。

里奇克萊斯特市東側的特洛納鎮也有20至50棟建築受損，自來水供應中斷。聯邦急難管理局已用卡車運送瓶裝水前往救急。

天亮後房屋督察員搭乘飛機，並在無人機支援下，分別到里奇克萊斯特和特洛納各地檢查災情。

落石和路面出現裂縫使一些公路暫時關閉。工作人員徹夜搶修，打通了一些車道，但警告駕駛人小心路面不平。

海軍武器測試站 損害嚴重停擺

里奇克萊斯特郊外的中國湖海軍航空武器測試站損害嚴重，包括失火、漏水、危險物質外溢，使其暫時失去作業能力。

加州州長6日搭機前往災區視察，並要求聯邦援助。不過，經過緊急搶修，特洛納和里奇克萊斯特已恢復供電，連接這兩地的州道也已恢復通行。

加州一直擔心縱貫加州西面的聖安德列斯斷層會發生大地震，重創加州各大城，接連發生強烈地震，使這種隱憂重現。

加州大地震 路透社
加州大地震 路透社
分享

地震洛杉磯建築
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

不揪沒關係合照我自己P！Vogue訪民主黨5女將獨漏她

2019-07-07 16:05

影／只差15秒！佛州購物中心氣爆 1家5口逃過一劫

2019-07-07 14:27

「禁保麗龍餐具」法規生效 清潔局1天罰11家餐館

2019-07-07 15:43

南加州強震 居民呈現兩樣情

2019-07-07 15:37

歷經汶川地震 11年後他再遇到南加州大震：感覺很類似

2019-07-07 15:36

南加州大地震！美國總統川普關切 州長紐森公開致謝

2019-07-07 15:36

震怕了？美國南加州民眾搶購地震包

2019-07-07 15:35

古怪富豪邁克菲 古巴遊艇上宣布參選美國總統

2019-07-07 13:26

黃石噴泉異常活躍 近半年噴發創紀錄

2019-07-07 13:25

專家：十年內舊金山灣區恐遇毀滅性強震

2019-07-07 13:25

賀錦麗提議聯邦撥款1000億 擬助數百萬非裔購屋

2019-07-07 12:40

種族言論挨轟 美國前副總統白登終道歉：我很後悔

2019-07-07 12:40

專家：舊金山灣區2030年前有7成機率遇毀滅性強震

2019-07-07 11:42

生死一瞬間！15秒之差 他逃過美國佛州購物中心爆炸

2019-07-07 10:11

影／南加州25年來最強地震！規模達7.1恐還有餘震

2019-07-07 09:40

這哪位？美第一夫人雕像曝光 家鄉民眾狠批「超丟臉」

2019-07-07 08:22

佛州南部購物中心威力強大氣爆 約20傷

2019-07-07 03:47

南加州連2天強震 20年來最強！

2019-07-06 23:57

專家：南加州未來一周強震機率達11%

2019-07-06 23:57

南加州7.1強震後 發生至少16起規模4以上餘震

2019-07-06 23:22

專家：未來一周 南加州強震機率達11%

2019-07-06 23:02

南加州連兩天強震無傷亡 專家指出關鍵

2019-07-06 22:52

人造肉供不應求 灣區初創公司憂喜參半

2019-07-06 19:31

華倫提薪酬平等政見 強打族裔及性別牌

2019-07-06 19:29

歐洛克總統之路 富豪岳父是關鍵力量

2019-07-06 19:28

賀錦麗辯論後人氣攀升 但募款仍輸主要對手

2019-07-06 19:27

白登首度談搭檔：女副手會有幫助 「如果我沒贏，女總統也很好」

2019-07-06 19:26

影／「又來！」南加州7.1強震 民宅泳池掀大浪

2019-07-06 16:52

竊美晶片技術給中國 台裔教授恐面臨219年刑期

2019-07-06 15:07

比前震強11倍！地基龜裂數棟建築受損 南加州7.1強震傳災情

2019-07-06 13:51

25年來最強！南加州大地震規模達7.1 恐還有強烈餘震

2019-07-06 13:33

餘震！紐森宣布寇恩縣進入緊急狀態

2019-07-06 13:27

南加州7.1強震來襲 傳多起火警房屋移位

2019-07-06 13:14
看更多

熱門文章

這哪位？美第一夫人雕像曝光 家鄉民眾狠批「超丟臉」

2019-07-07 08:22

「正妹原味洗澡水」1罐1千…她開賣2天被搶光：不能喝喔是情感用途

2019-07-06 20:35

影／「又來！」南加州7.1強震 民宅泳池掀大浪

2019-07-06 16:52

南加州連兩天強震無傷亡 專家指出關鍵

2019-07-06 22:52

十分之一工作人口都在打零工！ 英國勞工為何被「用完即丟」

2019-07-07 10:00

日韓貿易戰也準備開打？日本為何對南韓祭出出口管制令

2019-07-07 03:00

專家：舊金山灣區2030年前有7成機率遇毀滅性強震

2019-07-07 11:42

杜特蒂做了這件事 可能掐死外包服務這隻金雞母

2019-07-06 17:33

佛州南部購物中心威力強大氣爆 約20傷

2019-07-07 03:47

貿易戰對中國經濟造成毀滅性影響？美學者：這個看法是錯的

2019-07-07 13:28

英國駐美大使電報外洩 內容狠批川普「無能、笨拙」

2019-07-07 10:06

美股回檔 華爾街喊獲利了結

2019-07-06 23:25

任正非：華為「鴻蒙」速度比「安卓」快60%

2019-07-07 13:26

有臉更有腦！理工妹選美「穿白袍做實驗」！五彩泡沫正翻大家奪后冠

2019-07-06 21:54

生死一瞬間！15秒之差 他逃過美國佛州購物中心爆炸

2019-07-07 10:11

英語是每個英國人的母語？ 強生母語論挨批愚蠢、無知

2019-07-07 11:20

全球房地產交易 警鐘響起

2019-07-06 23:53

人造肉供不應求 灣區初創公司憂喜參半

2019-07-06 19:31

哈利梅根兒子受洗 教父教母身分保密

2019-07-07 02:55

日韓貿戰 三關鍵物料卡關...三星李在鎔急赴日商議

2019-07-07 00:05

南加州連2天強震 20年來最強！

2019-07-06 23:57

歐洛克總統之路 富豪岳父是關鍵力量

2019-07-06 19:28

艾爾段撤換央行總裁 巿場揣測可能尋求劇烈降息

2019-07-06 21:03

專家：未來一周 南加州強震機率達11%

2019-07-06 23:02

南韓9間儒家書院列世界文化遺產！4年前因無特色被駁回

2019-07-07 09:42

影／只差15秒！佛州購物中心氣爆 1家5口逃過一劫

2019-07-07 14:27

南加州7.1強震後 發生至少16起規模4以上餘震

2019-07-06 23:22

成立25周年事業更旺！亞馬遜5大致勝策略

2019-07-06 17:00

「因為被超越了」 南非總統：美國封殺華為是嫉妒作祟

2019-07-07 13:26

影／南加州25年來最強地震！規模達7.1恐還有餘震

2019-07-07 09:40

美中關稅戰開打周年...雙方出口各年損200億美元

2019-07-06 23:25

日韓世仇對峙 打亂全球科技產業鏈

2019-07-06 23:43

當年那句「老鷹已經著陸」 20年後阿波羅管制室重現榮光

2019-07-06 17:26

中國36萬留美學生 成貿易戰「秘密王牌」

2019-07-07 15:41

日小七行動支付 兩天喊停

2019-07-06 23:53

伊朗宣布 今天將打破2015年核協議的濃縮鈾濃度上限

2019-07-07 15:40

登月50周年／「追月」紀錄片重現發射那刻 主播震撼從椅上跌下

2019-07-06 17:24

英國勞工薪資10年不漲 歸咎於勞動生產力低迷

2019-07-07 12:41

星期人物／「讓蘋果 看起來像蘋果」的設計大師艾夫

2019-07-06 23:57

陳日君奔羅馬見教宗 警告新文告恐滅中國天主教

2019-07-07 06:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top