斷層明顯在擴大！加州恐再大地震 居民人心惶惶

2019-07-07 15:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合6日電



加州大地震 歐新社 分享 facebook 南加州5日晚上發生規模7.1的強烈地震，造成房屋倒塌和道路震裂等各種設施損害，幸而沒有人喪生或受重傷，卻使加州擔心了幾十年的「大地震」陰影重現。

這是這個地區兩天來第二次發生強震，也是南加州20多年來最強烈的地震；不過，震央在洛杉磯東北約150哩人煙稀少的偏遠地區，避免了最慘重的災情，只是建築物劇烈搖晃，物品紛紛墜地，使4日才經歷規模6.4地震的居民更加魂飛魄散。

兩度強震震央 僅僅相隔20哩

地震學家說，5日的地震強度比前一天強了11倍，而且兩次地震有關，未來一周還有超過一成機率可能再發生規模7或更強烈的地震。

兩次地震發生在同一個斷層帶，震央相隔大約20哩。這個斷層現有大約30哩長。洛杉磯時報報導，科學家說，引發這連串地震的斷層明顯在擴大。

寇恩郡在4日地震後宣布緊急狀態，聖伯納汀諾郡6日也跟進。

鳳凰城與賭城 都能感受震動

5日的地震連遠至鳳凰城、拉斯維加斯、下加利福尼亞和雷諾等地都能感受震動；洛杉磯雖有震感，不過沒有嚴重損害；安納罕的迪士尼樂園曾暫停作業進行安全檢查。

震央所在的里奇克萊斯特市和附近的特洛納鎮電力和通訊中斷，一些建築物嚴重受損，還引發瓦斯漏氣和四場火警，有幾個活動住宅被毀。

里奇克萊斯特市長說，當地有人趁火打劫，到貨品散落滿地的商店內搬東西。

里奇克萊斯特市東側的特洛納鎮也有20至50棟建築受損，自來水供應中斷。聯邦急難管理局已用卡車運送瓶裝水前往救急。

天亮後房屋督察員搭乘飛機，並在無人機支援下，分別到里奇克萊斯特和特洛納各地檢查災情。

落石和路面出現裂縫使一些公路暫時關閉。工作人員徹夜搶修，打通了一些車道，但警告駕駛人小心路面不平。

海軍武器測試站 損害嚴重停擺

里奇克萊斯特郊外的中國湖海軍航空武器測試站損害嚴重，包括失火、漏水、危險物質外溢，使其暫時失去作業能力。

加州州長6日搭機前往災區視察，並要求聯邦援助。不過，經過緊急搶修，特洛納和里奇克萊斯特已恢復供電，連接這兩地的州道也已恢復通行。

加州一直擔心縱貫加州西面的聖安德列斯斷層會發生大地震，重創加州各大城，接連發生強烈地震，使這種隱憂重現。