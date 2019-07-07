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影／只差15秒！佛州購物中心氣爆 1家5口逃過一劫

2019-07-07 14:27聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國佛羅里達州南部一間購物中心，6日突然發生氣爆，威力強大，造成至少23人受傷，其中2人傷勢嚴重。當地警方目前已經封鎖購物中心周邊地區，呼籲民眾切勿接近。詳細爆炸原因仍有待消防人員調查確認。

佛羅里達州南部位在邁阿密北方約50公里處的普蘭泰申市（Plantation），市中心「Fountains Plaza」購物中心6日發生嚴重氣爆，現場一片狼藉、瓦礫遍地，周邊商店嚴重受損、窗戶被炸毀，其中，購物中心內的「LA Fitness」健身房損毀嚴重；當地電視台空拍畫面可見，爆炸導致建築物殘骸噴飛到超過約90公尺的街道外，就連住在數英里之外的居民都能聽見甚至是感受到爆炸的威力。

41歲的瓦拉榭克（Jesse Walaschek）一家5口，前腳才剛離開健身房，正準備要開車離開當下，就驚見背後購物中心爆炸。瓦拉榭克驚恐表示，「如果我晚15秒離開健身房，爆炸時，我可能還在帶小孩上車，現在我可能就不會在這裡，我的小孩也不會在這裡了。」

普蘭泰申市消防局在上午11時30分左右接獲通報，隨即趕往現場展開救援，並出動搜救犬尋找更多生還者。消防局局長高登（Joel Gordon）表示，抵達現場時一度發現有瓦斯外洩，但目前尚無法證實就是瓦斯氣爆，雖然看起來像是氣爆，但仍需經調查確認。

美國佛羅里達州南部一間購物中心，6日突然發生氣爆，威力強大，造成至少23人受傷，...
美國佛羅里達州南部一間購物中心，6日突然發生氣爆，威力強大，造成至少23人受傷，其中2人傷勢嚴重。當地警方目前已經封鎖購物中心周邊地區，呼籲民眾切勿接近。詳細爆炸原因仍有待消防人員調查確認。美聯社
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