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南加州強震 居民呈現兩樣情

2019-07-07 15:37世界日報 記者陳開／洛杉磯報導

南加州發生近25年來最大地震。 美聯社
南加州發生近25年來最大地震。 美聯社
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美國南加4、5日連續發生地震華裔新老移民反應不一。有新移民在震感來臨之時奪門而出，部分華裔老僑則選擇泰然處之；還有老僑抱怨，新聞媒體唯恐天下不亂，筆下畫面渲染的地震，可怕程度遠超真實感受。

南加州4日發生規模6.4強震後，5日晚間再次發生規模7.1強震。連續地震成為華裔民眾熱議的話題。許多洛杉磯老僑對地震並不陌生，震感來臨時表現得很淡定。羅省岡州保安堂會長劉國賜表示，4日發生地震時，他在羅省中華會館內開會。當時的確有明顯震感，但會場內的華裔民眾均未慌張，地震也沒有打斷他們的會議。

羅省中華會館副主席廖美華則指出，她經歷過1994年的北嶺（Northridge）大地震以及其前後發生在南加的其他地震。相比之下，4、5日的地震因為震央較遠、震感不算強烈，她沒有感到害怕或驚慌。地震後，她與羅省中華會館成員打電話給一些獨居的華裔老人，反饋也是很淡定，他們繼續在家看電視。

劉國賜表示，他在南加州生活多年，經歷過地震不少。北嶺大地震發生時，他在大熊湖（Big Bear）附近度假，晚上感受到強烈震感，第二天立即駕車回家，路上看到不少殘垣斷壁。劉國賜認為，或許因為經歷過更嚴重的地震，4、5日的地震沒有讓他感到害怕。

駐洛杉磯經文處副處長翁桂堂表示，5日晚地震發生時，他在參加一場宴會。地震沒有造成民眾逃離會場的狀況，絕大多數民眾看起來很淡定。不過，翁桂堂仍呼籲民眾要做好應對準備，例如備好應急包、隨時關注地震災情等。

有部分華裔老僑對近日新聞媒體渲染的恐怖氣氛嗤之以鼻。有華裔老僑表示，新聞上看到的地震比實際情況可怕太多。有的報導就是「標題黨」，什麼「末日來了」，都是唯恐天下不亂的瞎說。4、5日的地震就是小場面，沒必要搞得人心惶惶。

與老僑們的淡定相對照，部分華人新移民顯得很慌張。家住洛杉磯西北方向的李女士，5日地震發生時奪門而出，還在家中用礦泉水瓶自製地震儀，觀察地震動向。不過在緊急出逃發現洋鄰居都很淡定後，李女士感慨，好像不是在同一片土地上的居民。

家住羅蘭崗的的王女士，則被家中不斷搖晃的吊燈嚇得惶惶不可終日。王女士表示，她晚上都不敢洗澡，隨時準備跑到外面避難。

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