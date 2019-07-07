歷經汶川地震 11年後他再遇到南加州大震：感覺很類似

2019-07-07 15:36 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／洛杉磯報導



艾爾蒙地市的華人楊先生是「512汶川大地震」（規模7.8）的經歷者，近日南加連續兩天發生強震，以前的經歷和當下的感應，使他感覺很不安。

楊先生表示，5日晚8時許，他正在家裡打遊戲，能明顯感覺到晃動，抬頭看了一眼發現窗簾在劇烈搖擺。此時室友從臥室衝出來大喊「地震了」，他才發覺事情不妙。開始他還想著也許搖一搖就沒事了，但是此次的搖擺時間顯著超過了國慶日上午的地震。「當時我的內心感覺到恐慌，不知道還要持續多久」。因為經歷過512大地震，他覺得當時的震感跟汶川大地震非常類似。

楊先生來自四川綿陽，距離512大地震的震央汶川的車程不到三小時。「不說經歷上百次的餘震，也有幾十次的餘震」。汶川發生時他在讀高中二年級，教室在五樓，午休後回教室上課，眼看快要到教室了，突然看到同學們蜂擁而出往樓下跑，在下樓的過程中發現腳下不對勁，晃動的感覺非常明顯。

「一個年級就有3000人，整個學校近萬人全部匯聚在操場上」。當天下午餘震不斷，地震後通訊受損，手機電話幾乎沒有信號與外界失聯。這樣的環境造成了集體性恐慌，學生們第一次經歷地震，有些女生甚至嚇哭了。

家長們迅速趕往學校接孩子，然後趕往超市採買，礦泉水、泡麵等速食品一掃而空，學校無限期停課休假。楊先生說，老一輩經歷過唐山大地震的還知道如何應對，可是年輕一代對地震幾乎無知。

楊先生說，身處重災區，他馬上加入志願者行列，去醫院做義工。但所有人都不能進到醫院大樓，病人和醫護人員全都安排在樓外的空曠地帶。「傷員是一卡車一卡車送到醫院，死人和活人都在同一個車子裡」，率先下車的是還能自己行走的傷患，越到最後越是看到了生命的脆弱和絕望。

距離綿陽的車程不到一小時的北川縣是重災區，受損程度不亞於汶川，北川的地勢是在兩個河谷之中，依山傍水建的縣城。可是震後再也沒有重建，至今整個縣城一片廢墟。他說，發生地震時，北川重災區裡的一位老太太眼看著一整座山移動了。楊先生家中好友的母親在北川人民醫院工作，原本還有幾個月就要退休了，可是地震後，一整座山將醫院全埋了，所有人再也出不來了。

汶川大地震在楊先生心中留下了抹不去的記憶，沒想到11年後在南加州再次經歷規模7以上的地震。他說，雖然知道加州在地震帶上，但是加州的房子都是木製的，相對比較安全，但還是心有餘悸。這幾天他不斷刷著手機上的新聞，時刻關注地震的最新消息。