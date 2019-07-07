南加州大地震！美國總統川普關切 州長紐森公開致謝

2019-07-07 15:36 世界日報 編譯組／綜合報導



南加州發生近25年來最大地震。 美聯社 分享 facebook 美國加州州長紐森（Gavin Newsom）7月6日視察寇恩縣（Kern County）地震災區里奇克萊斯特（Ridgecrest），在記者會爆料與川普總統「來電」，並難得公開感謝一向是死對頭的川普。

紐森在記者會說，他剛接到川普電話，對南加州大地震表示關注。紐森坦言：「毫無疑問我們不是每件事情都同意，不過有一件事情我們可以不搞政治與密切合作的就是急難救災。」

紐森在宣布地震災區進入緊急狀態後，也請向聯邦政府做同樣宣布。紐森表示，根據他與川普電話交談，他有信心總統很快會核准加州申請。

紐森並大力讚揚聯邦急難局（FEMA）代理局長蓋諾（Peter Gaynor），表示蓋諾家住舊金山。他與蓋諾交涉非常愉快，蓋諾辦事很有效率。

由於加州急難局（Cal OES）是由州長直接指揮，因此紐森在發生大地震後立即採取行動，將加州救災作業中心（State Operations Center）升到最高等級，全力協調地震救災行動。

紐森當天在加州急難局人員陪同下，視察里奇克萊斯特一座受損嚴重的活動房屋園區。他說，以規模7.1來說，這次大地震損害看來沒有想像嚴重。不過地震災害不像山林大火那麼明顯，可能剛開始看不出來。政府會協助災民查出實際損失，並申請適當補助。相信川普總統也會信守承諾，協助加州長期災後重建。