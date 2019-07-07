震怕了？美國南加州民眾搶購地震包

2019-07-07 15:35 世界日報 記者 世界日報 記者 楊青 ／洛杉磯報導



美國南加州兩天內兩次強震喚醒了民的防災意識。5日強震當晚開始已有不少人緊急備戰，6日大早更多民採購和儲備急難物資準備因應大震再次來臨。急難專家表示，地震逃生，水和光最重要，重點準備。

6日一早，包括HomeDepot、華爾市場、塔吉特、好市多，以及一些急救物資專賣店已人滿患；到中午時，許多商家的地震包和地震急救物資已所剩無多，一些商家短短數小時新補貨好幾趟。

在格蘭杜拉市的Homedepot，商家連夜將所有的地震急救物資組成專櫃，包括綜合急救包、瓶裝水、手電、電池、手套、滅火器、防塵或口罩、急用煤氣管道開關扳手、便攜式充電器等等，一應俱全。

「一大早就特別忙，很多人都是為防備地震而來」，店員丹尼爾表示，南加州地震說了這多年，但地震物資一直很少人買。但這次不同，有些民當天購買好幾個急救包，準備屋、車上都放一個；也有民一下購買五、六個，除了自用也幫親友一起準備，「這回震得大家都當真了」。

Costco員工表示，6日當天來購買手電、電池、便攜式照明燈、手套和滅火器的民特別多，一些民也購買帳篷，準備這段時間在自家後院打帳篷過夜，以防夜間發生地震不及逃離。

經過5日晚間規模7.1地震之後，專家初步估計，南加州未來一周發生規模 7或更強級別地震的可能性接近11%。「我感覺這次狼是真的要來了」，家住巴沙迪那的潘小姐表示，5日晚地震當時，她和家人正在吃飯，突然看到窗外的游泳池整個晃動起來，家中老人小孩一時竟不知所措。她表示，儘管專家們這些年一直警告地震隨時會來，平常也就聽聽而已。但這兩天連續震，震度愈來愈大，真嚇人。潘小姐當天晚上趕緊將家中所有的急難物資打包，同時給家人惡補地震逃生知識，大半夜無眠。

應對隨時可能發生的天災，專家建議民積極準備，包括個人和家庭的應災計畫，如何逃生，家人在手機信息中斷之後如何重新會合；家庭的急救包準備和增加儲備物質，則包括全家至少三天至一周需要的飲用水和食物，以及手電筒和備用電池、醫藥包、保暖被單、哨子、口罩、手套等等。

洛杉磯SOS生存災難急救專家Jeff Edelstein也特別提醒民，地震發生後逃生最重要的是光和水。他同時提醒大家不要忘記攜帶信用卡、駕駛執照和適當的現金，以備緊急購買飲水和食物，同時最好將信用卡、駕駛執照和房屋保單、汽車保險單複印攜帶，以防地震引起火災或倒塌無法即時得到相關信息。