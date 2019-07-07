古怪富豪邁克菲 古巴遊艇上宣布參選美國總統

2019-07-07 13:26 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



古怪富翁邁克菲，在古巴遊艇上宣布參選美國總統。圖／Getty Images 分享 facebook 因防毒軟體致富、曾捲入一場至今尚未結案的貝里斯謀殺事件的美國富豪邁克菲(John McAfee)，6日戴著墨鏡、身著短褲，一派休閒地在古巴哈瓦那港一艘遊艇上，宣布參選美國總統。

現年73歲、留著灰白山羊鬍的邁克菲，在七名競選助理、兩條大狗圍繞下，向法新社表示，這「可不是什麼普通的競選活動」，「我因為競選總統，被政府通緝。」

邁克菲的目標是贏得自由黨(Libertarian Party)總統提名；該黨主張自由貿易、急劇削減聯邦政府。

邁克菲2016年也曾爭取該黨提名，後來以3%之差，敗給另一名候選人強森(Gary Johnson)。

古怪的邁克菲毫不掩飾地承認，「我不想當總統，也不能成為總統候選人。我說真的，看看我，」邁克菲好整以暇地邊抽著雪茄說：「我不能當總統。不過，我確實有很多追隨者，我可以影響下次選舉。」

邁克菲最早是在美國太空總署(NASA)當工程師，後來替軟體公司工作時，發現防毒軟體是門好生意，於1987年創立McAfee Associates，迅速成為防毒業界巨頭；2010年他將公司賣給英特爾(Intel)，目前公司市值約1億元。

成功致富之後，邁克菲自封為加密貨幣大師，號稱每天賺進2000元，在推特擁有近百萬粉絲；但行徑離奇的他，突然搬到中美洲貝里斯，過著靡爛生活。

2012年，鄰居家發生神秘謀殺案，邁克菲成為嫌犯；警方發現他與一名17歲少女同居，還在他家裡找到大量武器。

之後，邁克菲消失了一個月，一度引發媒體瘋狂報導；死者家屬後來向法院提控，要求邁克菲負責；佛州法院去年做出判決，要求邁克菲支付2500萬元賠償金。

2013年，邁克菲曾上網貼出如何解除安裝McAfee防毒軟體影片，不僅鼻子上滿是白色粉末，身旁還有七個穿著暴露的女性按摩他赤裸的上半身，該片觀看次數達900萬次。

2015年，邁克菲因違規駕車在美國被捕，再次銷聲匿跡；2019年1月他出現在古巴，並公開對外表示，「我八年沒有納稅，我也不會再納稅，納稅既違憲也不合法。」

邁克菲開船到古巴，已違反美國禁止公民搭船前往古巴的新法規；邁克菲說，在2020年11月的美國大選前，他會繼續留在古巴。