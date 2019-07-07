種族言論挨轟 美國前副總統白登終道歉：我很後悔

2019-07-07 12:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合6日電



角逐民主黨總統提名的美國前副總統白登，曾在一個造勢集會上，聲稱早年曾與鼓吹種族隔離的聯邦參議員合作引發批評聲浪；在沉寂數周後，他6日終於就這番言論道歉，稱這番說法「可能會讓一些人反感」。

白登是在南卡羅來納州周末之行的第一天，向數百名非裔民眾說，「幾個星期前我錯了嗎？是的，我是。我很後悔，我對任何人所造成的誤解痛苦感到抱歉。」

白登這番道歉，是在另一對手賀錦麗(Kamala Harris)7日將到南卡州前一天作出；在明年的黨內初選中，南卡州是南部最早投票的州，也是尋求非裔民主黨人支持的重鎮。

白登除了為種族問題而辯護外，也不忘提醒選民他與前總統歐巴馬的密切關係。歐巴馬目前在南卡州仍有很高人氣。

種族問題儘管並非選戰的重要議題，但在長久以來的種族及種族隔離問題上，仍會讓部分人引起共鳴。

白登在沒直接點名賀錦麗下，表示預料到會遭到其他參選人就此問題展開攻擊；他表示，自己從政的長期記錄顯示自己不怕遭歪曲。

他也說與其他人一樣，有缺陷及不完美，但已盡可能做到最好。如果在無所事事和行動之間作出選擇的話，他會選擇採取行動。

南卡州多名賀錦麗的支持者表示，有非裔血統的賀錦麗大力抨擊20世紀70年代種族隔離的情形，引起了廣泛共鳴。

白登在道歉的同時，又強調自己的公共服務成績；他以公共教育為例指出，兒童不應為了去上一所好學校而乘坐公車；他認為美國的每個街區都應該有一流的學校。