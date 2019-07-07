賀錦麗提議聯邦撥款1000億 擬助數百萬非裔購屋

2019-07-07 12:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合6日電



協助非洲裔對抗住房不平等，賀錦麗提議聯邦發1000億元。 美聯社 分享 facebook

民主黨總統提名參選人、加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)6日呼籲政府「弭合種族貧富差距」，提議聯邦撥款1000億元，協助非裔負擔購屋交割費和頭期款。

賀錦麗表示，這項計畫將補助貧窮租屋或在史上最慘澹社區的非裔族群，每人2萬5000元，可望協助400多萬人購屋。

賀錦麗在上月底舉行的首次初選提名辯論中表現優異，支持率驟升，和原本領先的前副總統白登(Joe Biden)不相上下；白登則就當年的種族隔離政策辯駁多日，流失支持者。

非裔選民是民主黨初選的關鍵選民族群，尤其是在南部。

賀錦麗在紐奧良市(New Orleans)舉辦的精華音樂節(Essence Music Festival)中表示，她的計畫將「讓數百萬家庭得以擁房。」

她說：「如果每個白人家庭有100元，典型的非裔家庭往往只有10元；我們必須在數個世代的歧視後導正錯誤，將房屋所有權還給非裔家庭，擁房是美國史上最強大的財富驅動力之一。」

賀錦麗的住房計畫將與聯邦住房及城市發展部(HUD)合作，適用一般地區年收入10萬或高物價地區12萬5000元的民眾。

民主黨人關切少數族群收入與種族不平等議題，這些不公平被視為「畫紅線」政策的遺毒，也是非裔與白人擁房率落差的主因，擁房是累積財富的傳統方式之一。

民主黨總統提名參選人、麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)此前提案撥款補助住在前種族隔離區的低收入首購族頭期款。

賀錦麗6日則提議與HUD合作，擴大HUD公平住房計畫，強化反歧視借貸法律，並修改「公平信用報告法」(Fair Credit Reporting Act)在信用分數中包含租屋、電信和公用事業付款紀錄。