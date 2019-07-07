專家：舊金山灣區2030年前有7成機率遇毀滅性強震

2019-07-07 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國加州南部過去24小時內接連發生兩次規模6以上強震及逾千次餘震，使當地居民相當恐慌。由於震央所在的里奇克里斯特鎮（Ridgecrest）所屬斷層帶鄰近「聖安地列斯斷層」（San Andreas Fault），該斷層百年來還未出現主要地震活動，因此有專家預測，在2030年之前，人口密集的舊金山灣區有七成機率出現規模6.7以上的大地震。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，上周接連發生在南加州里奇雷斯特市斷層帶的地震，讓地質學家擔憂沿著聖安地列斯斷層地區，恐出現更大地震，並造成嚴重破壞。

鑑於本周的地震，美國地質調查所（USGS）的研究人員預測，2030年之前，位在聖安地列斯斷層上的加州舊金山灣區有70%機率出現規模6.7以上強震。

聖安地列斯斷層全長近1300公里，位在太平洋板塊和北美洲板塊交界處，兩個板塊每年以兩英吋的速度相互橫向擠壓，造成小規模震顫。專家指出，聖安地列斯斷層範圍並非單一斷層，而是一個遍布全加州，包括洛杉磯和舊金山等主要大城的斷層系統。

上一次聖安地列斯斷層發生大地震要追溯至1906年，當時規模高達7.9的強震及後續引發的大火造成約3000人死亡、逾30萬人無家可歸。

但地質學家說，該斷層系統已經超過百年未發生主要地震活動，這相當「異常」，因此他們預測未來可能會出現大地震。

不過，美國地質調查所的地震專家霍夫（Susan Hough）也安撫民眾，上周發生在莫哈維沙漠（Mojave Desert）附近的地震距離聖安地列斯斷層約240公里遠，近期應該不太可能發生他們所擔憂的「更大規模地震」。