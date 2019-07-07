親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

這哪位？美第一夫人雕像曝光 家鄉民眾狠批「超丟臉」

故宮暑假變馬戲團！ 獅子、長頸鹿...還有大咖「影星」助陣

專家：舊金山灣區2030年前有7成機率遇毀滅性強震

2019-07-07 11:42聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國加州南部過去24小時內接連發生兩次規模6以上強震及逾千次餘震，使當地居民相當恐慌。由於震央所在的里奇克里斯特鎮（Ridgecrest）所屬斷層帶鄰近「聖安地列斯斷層」（San Andreas Fault），該斷層百年來還未出現主要地震活動，因此有專家預測，在2030年之前，人口密集的舊金山灣區有七成機率出現規模6.7以上的大地震。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，上周接連發生在南加州里奇雷斯特市斷層帶的地震，讓地質學家擔憂沿著聖安地列斯斷層地區，恐出現更大地震，並造成嚴重破壞。

鑑於本周的地震，美國地質調查所（USGS）的研究人員預測，2030年之前，位在聖安地列斯斷層上的加州舊金山灣區有70%機率出現規模6.7以上強震。

聖安地列斯斷層全長近1300公里，位在太平洋板塊和北美洲板塊交界處，兩個板塊每年以兩英吋的速度相互橫向擠壓，造成小規模震顫。專家指出，聖安地列斯斷層範圍並非單一斷層，而是一個遍布全加州，包括洛杉磯和舊金山等主要大城的斷層系統。

上一次聖安地列斯斷層發生大地震要追溯至1906年，當時規模高達7.9的強震及後續引發的大火造成約3000人死亡、逾30萬人無家可歸。

但地質學家說，該斷層系統已經超過百年未發生主要地震活動，這相當「異常」，因此他們預測未來可能會出現大地震。

不過，美國地質調查所的地震專家霍夫（Susan Hough）也安撫民眾，上周發生在莫哈維沙漠（Mojave Desert）附近的地震距離聖安地列斯斷層約240公里遠，近期應該不太可能發生他們所擔憂的「更大規模地震」。

雖然很難預測地震發生的確切時間或規模大小，但專家也鼓勵居民從現在開始做準備，在大地震來臨前重整房屋結構，以防範地震所帶來的破壞。

美國加州地區接連發生大地震，專家預測，2030年有七成機率出現規模6.7以上的大...
美國加州地區接連發生大地震，專家預測，2030年有七成機率出現規模6.7以上的大地震。圖為舊金山大橋。歐新社
分享

地震舊金山強震
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

這哪位？美第一夫人雕像曝光 家鄉民眾狠批「超丟臉」

2019-07-07 08:22

影／南加州25年來最強地震！規模達7.1恐還有餘震

2019-07-07 09:40

生死一瞬間！15秒之差 他逃過美國佛州購物中心爆炸

2019-07-07 10:11

佛州南部購物中心威力強大氣爆 約20傷

2019-07-07 03:47

南加州連2天強震 20年來最強！

2019-07-06 23:57

專家：南加州未來一周強震機率達11%

2019-07-06 23:57

南加州7.1強震後 發生至少16起規模4以上餘震

2019-07-06 23:22

專家：未來一周 南加州強震機率達11%

2019-07-06 23:02

南加州連兩天強震無傷亡 專家指出關鍵

2019-07-06 22:52

人造肉供不應求 灣區初創公司憂喜參半

2019-07-06 19:31

華倫提薪酬平等政見 強打族裔及性別牌

2019-07-06 19:29

歐洛克總統之路 富豪岳父是關鍵力量

2019-07-06 19:28

賀錦麗辯論後人氣攀升 但募款仍輸主要對手

2019-07-06 19:27

白登首度談搭檔：女副手會有幫助 「如果我沒贏，女總統也很好」

2019-07-06 19:26

影／「又來！」南加州7.1強震 民宅泳池掀大浪

2019-07-06 16:52

竊美晶片技術給中國 台裔教授恐面臨219年刑期

2019-07-06 15:07

比前震強11倍！地基龜裂數棟建築受損 南加州7.1強震傳災情

2019-07-06 13:51

25年來最強！南加州大地震規模達7.1 恐還有強烈餘震

2019-07-06 13:33

餘震！紐森宣布寇恩縣進入緊急狀態

2019-07-06 13:27

南加州7.1強震來襲 傳多起火警房屋移位

2019-07-06 13:14

川普不排除將公民問題納普查

2019-07-06 12:53

芝加哥國慶夜煙火驚魂 群眾逃命14傷

2019-07-06 12:14

角逐芝加哥中華小姐 11位佳麗首度亮相

2019-07-06 12:09

華男爆頭命案 屍體發現前兩天即遇害

2019-07-06 12:08

加州又強震！這次規模達6.9

2019-07-06 11:51
看更多

熱門文章

25年來最強！南加州大地震規模達7.1 恐還有強烈餘震

2019-07-06 13:33

「正妹原味洗澡水」1罐1千…她開賣2天被搶光：不能喝喔是情感用途

2019-07-06 20:35

62歲婦辦趴歡迎兒子出獄 男子酒後亂性竟硬上老媽

2019-07-06 13:14

川普擬頒行政命令 將美國藥價砍到世界最低

2019-07-06 14:21

影／「又來！」南加州7.1強震 民宅泳池掀大浪

2019-07-06 16:52

這哪位？美第一夫人雕像曝光 家鄉民眾狠批「超丟臉」

2019-07-07 08:22

南加州連兩天強震無傷亡 專家指出關鍵

2019-07-06 22:52

竊美晶片技術給中國 台裔教授恐面臨219年刑期

2019-07-06 15:07

比前震強11倍！地基龜裂數棟建築受損 南加州7.1強震傳災情

2019-07-06 13:51

十分之一工作人口都在打零工！ 英國勞工為何被「用完即丟」

2019-07-07 10:00

杜特蒂做了這件事 可能掐死外包服務這隻金雞母

2019-07-06 17:33

日韓貿易戰也準備開打？日本為何對南韓祭出出口管制令

2019-07-07 03:00

佛州南部購物中心威力強大氣爆 約20傷

2019-07-07 03:47

南加州7.1強震來襲 傳多起火警房屋移位

2019-07-06 13:14

海邊自拍失足急拉手 兩人墜12公尺身亡

2019-07-06 12:39

餘震！紐森宣布寇恩縣進入緊急狀態

2019-07-06 13:27

剛上班秒被炒！戰鬥民族列456行業 這原因女生不准碰

2019-07-06 15:35

真愛不嫌晚！美國兩人瑞相戀結婚 加起來203歲

2019-07-06 13:08

有臉更有腦！理工妹選美「穿白袍做實驗」！五彩泡沫正翻大家奪后冠

2019-07-06 21:54

英國駐美大使電報外洩 內容狠批川普「無能、笨拙」

2019-07-07 10:06

人造肉供不應求 灣區初創公司憂喜參半

2019-07-06 19:31

美股回檔 華爾街喊獲利了結

2019-07-06 23:25

哈利梅根兒子受洗 教父教母身分保密

2019-07-07 02:55

南加州連2天地震 道奇主場轉播鏡頭劇烈搖晃

2019-07-06 14:16

歐洛克總統之路 富豪岳父是關鍵力量

2019-07-06 19:28

日韓貿戰 三關鍵物料卡關...三星李在鎔急赴日商議

2019-07-07 00:05

南加州連2天強震 20年來最強！

2019-07-06 23:57

艾爾段撤換央行總裁 巿場揣測可能尋求劇烈降息

2019-07-06 21:03

全球房地產交易 警鐘響起

2019-07-06 23:53

日韓貿易戰開打 傳三星李在鎔明將緊急赴日

2019-07-06 16:04

專家：未來一周 南加州強震機率達11%

2019-07-06 23:02

南加州7.1強震後 發生至少16起規模4以上餘震

2019-07-06 23:22

成立25周年事業更旺！亞馬遜5大致勝策略

2019-07-06 17:00

南韓9間儒家書院列世界文化遺產！4年前因無特色被駁回

2019-07-07 09:42

生死一瞬間！15秒之差 他逃過美國佛州購物中心爆炸

2019-07-07 10:11

專家：舊金山灣區2030年前有7成機率遇毀滅性強震

2019-07-07 11:42

英國脫歐之際 法國祭出優渥條件挖英國電玩業者

2019-07-06 14:05

當年那句「老鷹已經著陸」 20年後阿波羅管制室重現榮光

2019-07-06 17:26

美中關稅戰開打周年...雙方出口各年損200億美元

2019-07-06 23:25

登月50周年／「追月」紀錄片重現發射那刻 主播震撼從椅上跌下

2019-07-06 17:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top