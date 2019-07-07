影／南加州25年來最強地震！規模達7.1恐還有餘震

5日晚間一場震級規模7.1的大地震再次撼動了南加州，震央發生在加州里奇克萊斯特（Ridgecrest）外11英里處，也是周四發生的規模6.4地震的中心。北至沙加緬度、東至拉斯維加斯、南至墨西哥都有感應。美國地質調查所（USGS）報告，規模7.1地震是北嶺地震以來，近25年來最大的地震，也是繼周四發生的規模6.4地震之後的又一大震；華裔地震專家指出，未來一周內發生更大規模的強震機率約有5%，民眾要警惕和做好準備。

加州理工學院（Caltech）地震系博士後王新(Xin Wang)指出， 5日發生的地震規模7.1, 超過了4日發生的地震規模6.4。因此，5日的地震稱為主震，4日的地震稱為前震。在未來一周之內，發生更大規模強震的概率大約5%。但此後隨著時間的推移，發生大地震的概率會逐步降低。

王新進一步指出，自從4日發生規模6.4強震之後，地震中心至少記錄了1700次餘震，但基本上都是規模3或以下的小震，對人類沒有什麼傷害。目前地震科學界仍然無法準確預測大地震發生的時間。如果大地震真的發生了，民眾不要驚慌，如果在室內，立即躲在桌子下面；如果在室外，立即跑向空曠處，不要站在建築物下。

超過芮氏規模6以上的強震在兩天內發生兩次，讓更多民眾擔心南加州規模8以上的大地震是否將來臨？美國地質調查所和加州理工學院5日晚舉行新聞發布會，地震學家章光月（Lucy Jones）在會上表示，兩次地震震央屬於淺震，且該地震斷層距離聖安德里斯 (San Andreas) 地震斷層有100哩遠，不在同一地震斷層上。這次規模7.1強震還有5%的機率，會在同個斷層上誘發出另一次強震，可能為芮氏規模5或6。此外，餘震仍會不間斷地繼續發生。

南加大（USC）地震系教授酈永剛指出，7月4日發生的規模6.4地震是5日晚發生的規模7.1強震的前震，應驗了美國地質調查所在規模6.4地震發生後，還有9%概率發生大於規模6.4強震的ETAS模型預測結果。他認為，此次規模7.1強震與1999年發生在不遠處的Hector Mine 強震震級相同。兩者時隔20年，均發生在加州東部地殼剪切破碎帶 （East California Shear Zone）。該斷裂帶穿越莫哈維大沙漠和希拉馬德里山區，所幸離洛杉磯市區較遠，對洛市不致造成人體傷亡和房屋損壞。他認為，南加聖安德里斯大斷裂層發生規模7.8以上的概率仍為7%， 南加居民不可掉以輕心，盡可能在大震來臨時減輕損失。

目前洛杉磯地區尚無傷亡報告，不過據主流媒報導，寇恩縣（Kern County） 、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County） 地區有建築物破裂及受傷消息，但沒人死亡。據寇恩縣消防局局長David Witt，有1800名PG&E客戶已斷電，尚未有瓦斯漏氣的消息。另據南加州愛迪生公司報導，在里奇克萊斯特小鎮有3000戶斷電，居民生活受影響。