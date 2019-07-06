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南加州連2天強震 20年來最強！

2019-07-06 23:57聯合報 記者丁曙謝雨珊、編譯李京倫／綜合報導

規模七點一的強震過後，商店遍地狼藉，六日上班的員工準備收拾善後。 （歐新社）
規模七點一的強震過後，商店遍地狼藉，六日上班的員工準備收拾善後。 （歐新社）
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美國南加州五日晚間發生規模七點一強震，是南加州連續第二天發生強震，震央在莫哈韋沙漠里奇克萊斯特市（Ridgecrest）附近十八公里處，與四日規模六點四地震的震央相去不遠。

距離震央近三百公里的洛杉磯震感明顯。地震造成震央區域部分道路開裂、供電中斷、水管爆裂、房屋移位，但沒有造成人員傷亡。這是一九九九年加州莫哈韋沙漠發生規模七點一地震以來，南加州最強的地震。

美國地質調查所指出，五日規模七點一地震釋放的能量，是四日規模六點四地震的十一倍。加州州長紐森在二次強震後，要求聯邦政府支援，並命令州政府緊急應變辦公室進入最高警戒狀態。緊急應變辦公室主任吉拉度奇五日深夜開記者會說：「我們接獲大量火災通報，大多是因為瓦斯外洩或瓦斯管破裂。」

地震的劇烈搖晃還造成里奇克萊斯特部分地區水管破裂、停電和通訊中斷。里奇克萊斯特人口兩萬七千，位在洛杉磯東北方兩百公里處。

美國南加州一棟房舍在強震過後起火燃燒。 （路透）
美國南加州一棟房舍在強震過後起火燃燒。 （路透）
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大洛杉磯部分地區搖晃大約四十秒。北至舊金山灣區，東至亞利桑納州鳳凰城，都能感受到震動。

加州理工學院地震系博士後研究員王新指出，五日發生的地震規模七點一，超過四日發生的地震規模六點四，因此，五日的地震才是主震，四日的地震是前震。自從四日規模六點四強震之後，地震中心至少記錄了一千七百次餘震。

南加州上次造成巨大破壞的強震是一九九四年、規模六點七的北嶺地震，震央在洛杉磯人口稠密區，導致五十七人死亡，財物損失達數十億美元。四、五日這兩次地震的震央，都位於人跡罕至的荒野，距離人口稠密區較遠，所以損失相對有限。

里奇克萊斯特居民阿布杜拉提夫在父親的洋酒店內清理破碎的酒瓶，店裡天花板結構受損。他說：「大家都還很擔心，誰知道主震到底過去了沒？」

強震發生時，洛杉磯多座泳池劇烈搖晃，池水四處潑灑濺出。一名電視女主播在播報新聞時感受到地震，趕忙躲到桌下。

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