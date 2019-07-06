南加州連兩天強震無傷亡 專家指出關鍵

2019-07-06 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國南加州5日晚間發生規模7.1強震，是南加州連續第二天發生強震，震央在莫哈韋沙漠里奇克萊斯特市（Ridgecrest）附近18公里處，與4日規模6.4地震的震央相去不遠。

距離震央近300公里的洛杉磯震感明顯。地震造成震央區域部分道路開裂、供電中斷、水管爆裂、房屋移位，但沒有造成人員傷亡。這是1999年加州莫哈韋沙漠發生規模7.1地震以來，南加州最強的地震。

美國地質調查所指出，5日規模7.1地震釋放的能量，是4日規模6.4地震的11倍。加州州長紐森在兩次強震後，要求聯邦政府支援，並命令州政府緊急應變辦公室進入最高警戒狀態。緊急應變辦公室主任吉拉度奇5日深夜開記者會說：「我們接獲大量火災通報，大多是因為瓦斯外洩或瓦斯管破裂。」

劇烈搖晃還造成里奇克萊斯特部分地區水管破裂、停電和通訊中斷。里奇克萊斯特人口2萬7000，位在洛杉磯東北方200公里處。

大洛杉磯部分地區搖晃大約40秒。北至舊金山灣區，東至亞利桑納州鳳凰城，都能感受到震動。

加州理工學院地震系博士後研究員王新指出，5日發生的地震規模7.1，超過4日發生的地震規模6.4，因此，5日的地震才是主震，4日的地震是前震。自從4日規模6.4強震之後，地震中心至少記錄了1700次餘震。

南加州上次造成巨大破壞的強震是1994年、規模6.7的北嶺地震，震央在洛杉磯人口稠密區，導致57人死亡，財物損失達數十億美元。四、五日這兩次地震的震央，都位於人跡罕至的荒野，距離人口稠密區較遠，所以損失相對有限。

里奇克萊斯特居民阿布杜拉提夫在父親的洋酒店內清理破碎的酒瓶，店裡天花板結構受損。他說：「大家都還很擔心，誰知道主震到底過去了沒？」