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勞資持續協商 長榮讓步3項和平協議條款

卡達國王和川普9日會面

2019-07-06 16:37聯合報 記者羅方妤╱即時報導

卡達國家通訊社（QNA）報導，卡達國王塔米姆9日將和美國總統川普會面，針對區域和全球發展交換意見。

美國白宮上月表示，這次參訪將處理兩國間的經濟和維安關係，及反恐問題。

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林和埃及2017年和卡達斷交，這是近年來中東地區最嚴重的外交爭端之一。他們指責卡達當局支持伊朗和伊斯蘭激進分子。

卡達國王塔米姆（左）和美國總統川普（右）將在9日和川普會面。路透資料照片
卡達國王塔米姆（左）和美國總統川普（右）將在9日和川普會面。路透資料照片
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卡達反恐埃及
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