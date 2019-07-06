賀錦麗辯論後人氣攀升 但募款仍輸主要對手

2019-07-06 19:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合5日電



民主黨總統參選人、加州國會參議員賀錦麗(Kamala Harris)過去三個月的募款成績不到1200萬元，遠低於黨內其他主要競爭對手；不過，她在首場辯論會後的人氣攀升，也反映在募款額上。

賀錦麗第二季的募捐在後期階段強勁上揚，她的競選團隊5日宣布，在6月27日辯論開始後的24小時內，便通過網路募到200多萬元，上周末又在網路募到120萬元。

印第安納州南灣市長布塔朱吉第二季募到2480萬元、前副總統白登募到2150萬元、國會參議員桑德斯是1800萬元；白登是在第二季過了三周多，到4月底才加入選戰。

其他參選人的募款預計將更少，國會參議員班奈特(Michael Bennet)是280萬元、蒙大拿州長布洛克(Steve Bullock)為200多萬元，但兩人分別到5月初和5月中才加入選戰。

賀錦麗在民主黨辯論後的支持率升高，而白登原本遙遙領先其他參選人的民調支持度則出現下滑；布塔朱吉儘管募款能力強，但支持率一直保持在個位數；由於桑德斯的支持率下滑，國會參議員伊麗莎白．華倫的民調開始升高。

各參選人必須在7月15日前，向聯邦選舉委員會報告第二季的募捐，但競選團隊可自行提前公布。

賀錦麗第二季的募捐表現不及第一季，她是1月過了三周才宣布參選，但募款逼近1200萬元，超過桑德斯以外的其他任何對手。

賀錦麗的競選團隊表示，第二季有27萬9000多人捐款給她，網路募捐總額逾700萬元；她接受的每筆捐款平均39元，低於白登的49元，但高於桑德斯的18元。

各競選團隊常以小額捐款多為由，說明他們獲得大批草根支持者的捐助。