歐洛克總統之路 富豪岳父是關鍵力量

2019-07-06 19:28 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



爭取民主黨總統提名的歐洛克(左)因富豪岳父幫忙，使他政治立場格外受關注。 (美聯社) 分享 facebook 前民主黨德州國會眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)2018年競逐國會參議員雖失利，卻因此聲名大噪，投入總統選戰，爭取民主黨總統提名；不過，他在發跡過程中得到岳父金援，也讓他的競選之路複雜化。

歐洛克問鼎白宮寶座的過程，該從2005年他競選德州艾爾帕索(El Paso)市議員講起。

他求見已在芝加哥賺了不少錢的地產大亨桑德斯(William Sanders)；當時已回到德州和墨西哥邊界故鄉的桑德斯，以為歐洛克希望他捐款助選；但歐洛克要的不是錢，而是要大亨把女兒嫁給他。

桑德斯答應了，但也把女兒和前男友的關係一五一十告訴這位準女婿；身價至少5億美元的桑德斯馬上讓女兒女婿變成百萬富翁，歐洛克因而順利進入市議會。

後來歐洛克得以當選國會眾議員，去年還差點打敗參議員克魯茲(Ted Cruz)，如今正式加入民主黨角逐白宮大位的競賽，都拜岳父大人雄厚財力之賜。

歐洛克的競選團隊說，非常低調的桑德斯在這一切「沒扮演什麼角色」；然而，人盡皆知，沒有岳父的大力支持，歐洛克不可能活躍於全國政治舞台。

認識桑德斯的地產界人士說，桑德斯的「遠見」和執行力，讓他總是能夠搶到先機，然後組織一流的管理團隊，步步為營賺到錢。

2003年桑德斯創立維德地產公司(Verde Realty)，目標集中在美國西南部，因為他看準了當地勞力成本低、人口增長速，遲早要繁榮起來。

寫過桑德斯傳記的新聞人柏格斯曼(Steve Bergsman)形容桑德斯為「具有遠見的工作狂」，發展艾爾帕索工業區的「成績」，奠定了今天歐洛克政治明星路的基礎。

到了1990年代，桑德斯已經博得「地產界的巴菲特」美譽，投資眼光精準，購併野心蓬勃，手下經營的大型商業、工業和住宅發展案件無不大賺，也因此躋身「全美國最大地主」榜；女兒女婿則幫忙經營，年收入高達78萬元。

他看不順眼川普那種專門承建耀眼大樓的房地產「同業」，認為專心、正派經營低風險、低管理費但保證賺錢的「小建案」，才對得起投資人。

在歐洛克投入總統選戰後，他與桑德斯的關係也開始受到檢視；批評者如艾爾帕索檢察長阿雅拉(Townsend Allala)即說，歐洛克的政治作為向來是「岳父生意為上」，從來沒有「站在基層人民這邊」。