親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

整理包／罷工17天終落幕 當初啥原因逼長榮空服員出殺手鐧？

長榮向社會致歉 籲政府重視外部工會問題

白登首度談搭檔：女副手會有幫助 「如果我沒贏，女總統也很好」

2019-07-06 19:26世界日報 編譯黃秀媛／綜合5日電

白登。 美聯社
白登。 美聯社
分享
民主黨總統參選人中聲望最高的白登說，由女性出任副總統將「很好」。但是，他拒絕表明如果獲得黨提名，他會不會挑在初選辯論時對他咄咄逼人的賀錦麗當副手。

白登在有線電視新聞網(CNN)5日播出的訪問中說：「我覺得有個女性搭檔將有幫助」。詢以賀錦麗可不可能成為他的搭檔時，他拒絕明說，因為「我還沒獲得提名」。

他說：「我覺得有個女副總統會很好。如果我(初選)沒贏，有個女總統也很好。」

白登企圖鞏固他在民主黨第一場初選辯論表現不佳而動搖的地位，駁斥他會畏懼與川普較量的想法。他說：「他是我這輩子都知道的惡霸，他是我一直在對抗的惡霸，他是我小時候講話結巴時會取笑我的惡霸，而我會狠狠地摔他耳光。」

白登承認遭賀錦麗凌厲攻擊感到意外。他說，他早就準備在辯論會面對攻擊，「只是我想不到有人會用她那種方式對付我，(因為)她跟波(白登長子)很熟，跟我也很熟」。

賀錦麗擔任加州司法廳長時，波．白登也擔任德拉瓦州司法廳長，兩人因此結識，並建立深厚交情，幾乎每天都通電話和簡訊，直到波2015年因腦癌病逝。

賀錦麗在初選辯論表現非常搶眼，支持度隨之大漲。她當場批評白登最近大談他幾十年前與一些主張種族隔離的參議員合作之事，以及他反對1970年代用巴士載運學生以破除學校種族隔離的做法。

白登與賀錦麗陣營在辯論會後一直激烈交鋒，而賀錦麗4日則駁斥白登應對她在台上的表現感到意外，宣稱那有部分源自白登談論當年與種族隔離分子合作之事，已經炒了好幾天，因此「如果他和他的團隊沒有準備好應付這個話題，我實在無言以對」。

面對民主黨內的激進左派浪潮，溫和派的白登堅持「絕大多數民主黨人對各種議題立場跟我相同…民主黨不是極左派」。

白登也表明他不支持把非法穿越邊界除罪化。他說：「我覺得大家應該排隊，不過如果有人真的是來尋求庇護，他們應該有機會陳述自己的情況」。

民主黨巴士川普
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

影／「又來！」南加州7.1強震 民宅泳池掀大浪

2019-07-06 16:52

人造肉供不應求 灣區初創公司憂喜參半

2019-07-06 19:31

華倫提薪酬平等政見 強打族裔及性別牌

2019-07-06 19:29

歐洛克總統之路 富豪岳父是關鍵力量

2019-07-06 19:28

賀錦麗辯論後人氣攀升 但募款仍輸主要對手

2019-07-06 19:27

竊美晶片技術給中國 台裔教授恐面臨219年刑期

2019-07-06 15:07

比前震強11倍！地基龜裂數棟建築受損 南加州7.1強震傳災情

2019-07-06 13:51

25年來最強！南加州大地震規模達7.1 恐還有強烈餘震

2019-07-06 13:33

餘震！紐森宣布寇恩縣進入緊急狀態

2019-07-06 13:27

南加州7.1強震來襲 傳多起火警房屋移位

2019-07-06 13:14

川普不排除將公民問題納普查

2019-07-06 12:53

芝加哥國慶夜煙火驚魂 群眾逃命14傷

2019-07-06 12:14

角逐芝加哥中華小姐 11位佳麗首度亮相

2019-07-06 12:09

華男爆頭命案 屍體發現前兩天即遇害

2019-07-06 12:08

加州又強震！這次規模達6.9

2019-07-06 11:51

美國南加州遭25年最強地震侵襲後 又發生5.4餘震

2019-07-06 06:38

川普再批美國央行 稱聯準會不清楚他們在做什麼

2019-07-06 04:34

規模6.4地震 加州大「震」撼

2019-07-06 00:04

這邊致敬、那邊抗議… 美國生日被川普激化分裂

2019-07-06 00:02

美國國慶愛國的日子 變川普個人政治秀

2019-07-06 00:01

川普藉閱兵玩政治 四大軍種指揮官不捧場

2019-07-05 21:30

川普搞穿越 大談18世紀不存在的飛機場

2019-07-05 20:09

國慶日忙拉票 多位民主黨參選人現身初選關鍵州

2019-07-05 16:39

贊成彈劾川普的共和黨議員 國慶日宣布退黨

2019-07-05 16:38
看更多

熱門文章

忍了400年…川普吃的那隻蝦 引爆日韓貿易戰

2019-07-06 08:00

加州又強震！這次規模達6.9

2019-07-06 11:51

25年來最強！南加州大地震規模達7.1 恐還有強烈餘震

2019-07-06 13:33

美國南加州遭25年最強地震侵襲後 又發生5.4餘震

2019-07-06 06:38

第一「喬王」是它！ 被拘北韓想脫身 一定要找這個國家

2019-07-06 10:00

62歲婦辦趴歡迎兒子出獄 男子酒後亂性竟硬上老媽

2019-07-06 13:14

竊美晶片技術給中國 台裔教授恐面臨219年刑期

2019-07-06 15:07

美軍將領拒隨川普起舞 這個國家呢?

2019-07-05 22:34

川普擬頒行政命令 將美國藥價砍到世界最低

2019-07-06 14:21

比前震強11倍！地基龜裂數棟建築受損 南加州7.1強震傳災情

2019-07-06 13:51

捲款12億落跑！王妃黏保鏢 送杜拜親王綠帽？

2019-07-06 00:18

道瓊盤初跌150點 就業數據降低Fed降息機率

2019-07-05 22:02

川普藉閱兵玩政治 四大軍種指揮官不捧場

2019-07-05 21:30

抱歉我活著回來了！ 牛郎被女友刺成重傷後改名「不死鳥」復出　

2019-07-05 22:00

美20歲女搭便車慘遭綁架淪性奴7年 躺棺材木箱被洗腦

2019-07-05 21:15

影／「又來！」南加州7.1強震 民宅泳池掀大浪

2019-07-06 16:52

海邊自拍失足急拉手 兩人墜12公尺身亡

2019-07-06 12:39

南加州7.1強震來襲 傳多起火警房屋移位

2019-07-06 13:14

人造肉漢堡比牛肉漢堡健康？ 營養師點破：那是加工食品

2019-07-05 23:27

餘震！紐森宣布寇恩縣進入緊急狀態

2019-07-06 13:27

非農就業數據壓縮降息幅度 美股走跌收黑

2019-07-06 05:27

規模6.4地震 加州大「震」撼

2019-07-06 00:04

川普搞穿越 大談18世紀不存在的飛機場

2019-07-05 20:09

剛上班秒被炒！戰鬥民族列456行業 這原因女生不准碰

2019-07-06 15:35

心碎！日小學誤丟時光膠囊 400名畢業生回憶瞬間變空白

2019-07-06 11:38

真愛不嫌晚！美國兩人瑞相戀結婚 加起來203歲

2019-07-06 13:08

美就業報喜 Fed降息機率減

2019-07-06 02:40

影／糟了是世界奇觀！ 古世界七大奇景3D重現全盛時期超壯觀

2019-07-06 12:12

突尼西亞政府機關 禁止穆斯林穿戴尼卡布

2019-07-06 00:22

川普再批美國央行 稱聯準會不清楚他們在做什麼

2019-07-06 04:34

惡虎群撲馴獸師慘死 義大利馬戲團彩排釀悲劇

2019-07-05 22:01

美國國慶愛國的日子 變川普個人政治秀

2019-07-06 00:01

醫護救出「超逼真假嬰兒」 媽回來淡定換尿布眾傻眼

2019-07-06 11:54

中國壓制維吾爾族 美國會議員：涉危害人類罪

2019-07-06 08:03

薩爾瓦多兩名前總統遭控挪用台灣三億捐款 罪名不成立

2019-07-06 09:37

日本Uber Eats 阿嬤送拉麵

2019-07-06 02:40

啼叫聲擾人清夢 公雞罕見成法國訴訟案被告

2019-07-05 21:33

任正非預測：美國下一個將打擊華為物聯網

2019-07-05 23:42

美國6月就業數據偏強 7月底Fed降息機率稍降

2019-07-05 20:58

免再遭受戰火波及 巴比倫遺址列為世界遺產

2019-07-06 10:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top