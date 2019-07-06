白登首度談搭檔：女副手會有幫助 「如果我沒贏，女總統也很好」

2019-07-06 19:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合5日電



白登。 美聯社 分享 facebook 民主黨總統參選人中聲望最高的白登說，由女性出任副總統將「很好」。但是，他拒絕表明如果獲得黨提名，他會不會挑在初選辯論時對他咄咄逼人的賀錦麗當副手。

白登在有線電視新聞網(CNN)5日播出的訪問中說：「我覺得有個女性搭檔將有幫助」。詢以賀錦麗可不可能成為他的搭檔時，他拒絕明說，因為「我還沒獲得提名」。

他說：「我覺得有個女副總統會很好。如果我(初選)沒贏，有個女總統也很好。」

白登企圖鞏固他在民主黨第一場初選辯論表現不佳而動搖的地位，駁斥他會畏懼與川普較量的想法。他說：「他是我這輩子都知道的惡霸，他是我一直在對抗的惡霸，他是我小時候講話結巴時會取笑我的惡霸，而我會狠狠地摔他耳光。」

白登承認遭賀錦麗凌厲攻擊感到意外。他說，他早就準備在辯論會面對攻擊，「只是我想不到有人會用她那種方式對付我，(因為)她跟波(白登長子)很熟，跟我也很熟」。

賀錦麗擔任加州司法廳長時，波．白登也擔任德拉瓦州司法廳長，兩人因此結識，並建立深厚交情，幾乎每天都通電話和簡訊，直到波2015年因腦癌病逝。

賀錦麗在初選辯論表現非常搶眼，支持度隨之大漲。她當場批評白登最近大談他幾十年前與一些主張種族隔離的參議員合作之事，以及他反對1970年代用巴士載運學生以破除學校種族隔離的做法。

白登與賀錦麗陣營在辯論會後一直激烈交鋒，而賀錦麗4日則駁斥白登應對她在台上的表現感到意外，宣稱那有部分源自白登談論當年與種族隔離分子合作之事，已經炒了好幾天，因此「如果他和他的團隊沒有準備好應付這個話題，我實在無言以對」。

面對民主黨內的激進左派浪潮，溫和派的白登堅持「絕大多數民主黨人對各種議題立場跟我相同…民主黨不是極左派」。

白登也表明他不支持把非法穿越邊界除罪化。他說：「我覺得大家應該排隊，不過如果有人真的是來尋求庇護，他們應該有機會陳述自己的情況」。