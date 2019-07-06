華倫提薪酬平等政見 強打族裔及性別牌

2019-07-06 19:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合5日電



參選2020年總統大選的聯邦參議員華倫，推動種族和性別薪酬平等。 (美聯社) 分享 facebook 民主黨熱門總統提名人之一、麻州聯邦參議員華倫打出種族及性別薪酬牌，聲稱如果當選總統，她會簽署行政命令，解決有色女性在薪酬及就業領導力方面的差距；也會懲罰那些在多元化及兩性平等方面，紀錄不佳的公司及承包商，禁止它們取得聯邦政府合同。

華倫5日在網媒Medium發布文章，闡述了她的最新計畫，把她的想法定位為道德和經濟方面的必要條件。

這是華倫連串做法的最新一項，這些建議已成為她角逐2020年民主黨總統提名人的標誌，大大幫助她提升支持率，特別是在黑人女性中。

華倫的貼文表示，有色女性一樣努力為經濟和家庭服務作出貢獻，幾十年來，政府一直在協助延續對有色女性的系統性歧視，認為現在是政府努力糾正錯誤的時候了。

華倫是在出席「菁英節」(Essence Fest)的前夕，發表這項政見；這項在紐奧良舉行的年度音樂和文化會議，是美國黑人女性最大的聚會，預計有50萬人參加。

華倫的建議也在「Essence」官網上發布，而且不僅針對非裔女性，目標也包括拉丁裔、亞裔和美洲原住民女性。

華倫指出，在聯邦政府雇員領域中，有色女性的代表性不足，為解決有關問題，她說會透過發布命令，會從非裔為主的學院和其他少數族裔服務機構招聘人手、也會要求聯邦機構將多元化納入其策略計畫中。

另一項是她會透過行政命令，針對那些雇用有色女性比率偏低的公司和承包商，其中一個懲罰手段是禁止它們取得聯邦政的合約。