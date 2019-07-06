人造肉供不應求 灣區初創公司憂喜參半

2019-07-06 19:31 世界日報 編譯組╱灣區電



灣區紅木城人造肉初創公司Impossible Foods的產品在市場上大賣，但是卻出現嚴重供不應求的問題，大大影響了公司的發展。

Impossible成立於2011年，其人造肉是以植物性蛋白製造而成，企業目標是希望在2035年之前消除人類對動物肉類的需求。Impossible目前是食品業中最熱門領域之一的知名品牌，雖然他們的漢堡訂單不斷增加，卻已經讓他們感到吃不消。部分Impossible的員工志願到他們位於屋崙的工廠支援，每日工作12小時，就算周末也放棄休息。

為了安撫不滿的客戶，Impossible把原本透過400多家經銷商銷銷售產品的方式，改為直接由FedEx送貨，並把產品從製造好的肉餅改為5磅重的植物蛋白磚，讓餐廳自行烹製成成品。

Impossible成立五年時推出漢堡肉，這種漢堡肉因為像真正的肉一樣會滲血而出名，並引起蓋茲興趣提供資金。但是在今年1月，Impossible的營運進入超速狀態，產品發展的速度驚人，第二代漢堡肉獲得漢堡王（Burger King）採用，在聖路易斯試推Impossible Whopper大賣，於是漢堡王5月時決定，會在今年底前在全美7300家分店推出Impossible Whopper。

由於產品出貨速度趕不上訂單增加的速度，讓Impossible疲於奔命，不得不採行新的隨機模式系統因應訂單的大幅波動，另外再增加大量人手協助出貨。

執行長布朗（Pat Brown）對公司前景深具信心，他說：「我不認為其他人能夠做出像我們一樣這麼像真肉的產品，人們正在認可我們產品的價值，並接受它。」