餘震！紐森宣布寇恩縣進入緊急狀態

2019-07-06 13:27 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



4日撼動南加規模6.4的地震結束不到24小時，5日凌晨4時南加州又發生規模5.4餘震。此次餘震的震央位於寇恩縣（Kern）的Mojave沙漠地帶，深度9.7英里，分別距離Searles谷9.7英里及Ridgecrest小鎮10.8英里。州長紐森（Gavin Newsom）宣布寇恩縣進入緊急狀態。

根據美國地質調查局（USGS）的預測，這一地區未來幾天發生芮氏規模6以上地震的機率大約20%。此次地震帶來更大地震的機率為9%。洛縣消防局表示，地震沒有對洛縣造成人員傷亡和財產損失。

據美國地質調查局網站問卷，調查民眾是否感受到了餘震？從橙縣的Laguna Hills到內陸帝國的聖伯納汀諾都有民眾反應感受到了地震。不過因為此次餘震發生在凌晨，震感也沒有4日那次激烈。聖蓋博市的王先生表示並沒有感覺到餘震，早上看到有些朋友在微信朋友圈裡發消息，才知道當晚發生了餘震。

根據最近三年的數據，加州和內華達州每年平均大約發生五次規模5至6地震。4日的規模6.4地震是加州五年來第一次發生規模6以上地震。

此前已有專家預測南加可能會遭遇規模8以上大地震。南加大(USC)地震中心教授酈永剛表示，規模8地震將會發生在聖安德里斯(San Andreas)地震斷層帶上。但此次發生的規模6.4地震並沒有在該地震帶上，大機率是不會觸發規模8的超大地震，但也有可能會誘發大地震。他說，「民眾還是要準備好應付規模8的超大地震。」在1994年的北嶺地震後，專家預測其後25至30年間，發生規模8以上超大地震的概率為7%，這是一個很高的機率了。