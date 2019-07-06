華男爆頭命案 屍體發現前兩天即遇害

2019-07-06 12:08 世界日報 記者 世界日報 記者 顏潔恩 ／紐約報導



在布碌崙(布魯克林)8大道民宅內槍殺華男李達的華裔兇嫌陳山姆(Sam Chen，音譯)，5日在布碌崙刑事法庭過堂，警方指出死者李達(Da, Li，音譯)在上月28日屍體被發現的前兩天就已遇害身亡；陳山姆案發前曾駕車送李達回家，命案發生後還曾戴著面具到訪案發地點。他目前被控包括二級謀殺在內的多項罪名，罪成最高將面臨終身監禁。

市警72分局在6月28日下午1時許，接報後在位於布碌崙51街718號住宅內的209號單元裡，發現45歲的李達臉部被擊中兩槍、血流滿面橫死在地；命案發生六天後，警方於4日上午在甘迺迪國際機場(JFK)發現兇嫌、41歲華裔男子陳山姆的身影，趕在他離境潛逃前攔截下來，成功逮捕，並在5日送往布碌崙刑事法庭過堂。

據法律文件，當警方在6月28日抵達案發現場時，看見房內倒在地上的李達，他的頭部被射中兩槍，法醫不久後也確認這兩處傷口是導致李達死亡的主因；警員也在屍體附近尋獲兩個直徑9毫米的彈殼和兩顆變形的彈頭。

案發地點樓內的一名住客在命案發生後曾向警方表示，在6月26日上午就聽見該公寓傳出槍聲，警方在公寓周邊住家調出監控攝像，發現在6月26日早上8時16分時，陳山姆駕著一輛Nissan轎車，載著李達回到該住處；陳山姆跟隨李達走進屋內，但幾分鐘後陳山姆就走了出來並駕車離開。

當天數小時後，陳山姆又在中午12時45分時，再次開車來到該住處，他在下車後戴上一個面具，隨後走進屋內；過一段時間後，陳山姆匆忙從屋內跑出來，乘車離去時還戴著面具。

警方在深入調查後，證實陳山姆是Nissan轎車的主人，也是出現在多個監控錄像中的兇嫌；警方於是申請搜查令，於3日下午3時13分在陳山姆的車上發現一支被雜誌和黑色袋子層層包裹的9毫米Taurus手槍，槍火研究小組稍後證實，在案發現場收集到的子彈和兇嫌車裡尋獲的手槍類型吻合。

陳山姆5日上午在布碌崙刑事法庭過堂，被控二級謀殺、二級非法持有武器等五項罪名，最高控罪若成立將面臨15年至終身監禁；他的下次出庭日期是8日(周一)。