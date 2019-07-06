角逐芝加哥中華小姐 11位佳麗首度亮相

2019-07-06 12:09 世界日報 記者吳政儀／芝加哥報導



11位角逐第二屆「芝加哥中華小姐」的佳麗，日前首度公開亮相，主辦者伍佩俐表示，今年參賽人數比去年增加一倍，顯示有更多人認同藉著選美，來展現身為華裔女性的特色、力量與領導力。

今年角逐的佳麗共11位，包括：

1號袁佩恩(Pamela Yuan)：現為工程師，畢業於普渡大學的她，致力於替年輕一代的職業女性發聲。

2號伍美玉(Jade Lun) ：畢業於芝加哥哥倫比亞大學廣告設計糸，曾是花式溜冰運動員，她認為自信成就一切。

3號何嘉莉(Em He)：目前就讀芝加哥伊利諾州大學的營養學系。她希望能提升華裔居民對於身心健康的重視。

4號吳羽庭 (Megan Wu)：芝加哥大學生物化學糸畢業，曾效力啦啦隊，她希望替弱勢發聲。

5號周慧芳 (Fanny Zhou)：香檳伊利諾州大學學士，專長為資訊科技，希望改善科技業裡亞裔女性不足問題。

6號郭子睿 (Zirui Guo)：現就讀西北大學，熱愛藝術， 希望將華人文化推廣到芝加哥各族裔社區。

7號鄭麗萍 (Julie Zheng)：推動積極參與社區活動，改善芝華人世代隔閡困境。

8號徐安琳(Celina Xu)：現就讀於芝加哥藝術學院平面及工業設計系，父親常年在中國工作，使她有機會常回到中國，主張旅遊可以了解世界不同文化。

9號黎沛恩 (Kathy Lai)：中醫碩士，她鼓勵大家發展平衡生活方式，也希望將傳統中醫的自然療法推廣。

10號高欣儀(Vivian Gao)：現就讀羅耀拉大學學習廣告創意和視覺傳播，希望藉選美提升華裔領導地位。

11號張雪超(Xuechao Zhang)：中學時從深圳移民美國，希望透過選美為社區增光。

去年贏得首屆芝加哥中華小姐后冠的劉家寶，之後贏得「全美華埠小姐」 最佳人緣；亞軍的梅敏華，最近將前往舊金山參與「亞洲小姐環球競賽」的選拔賽；本身也是選美出身的伍佩俐對她們的表現引以為榮。

芝加哥中華小姐選美活動將在8月31日傍晚5時到8時於Block 37舉行，相關訊息可查詢網站。