親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

芝加哥國慶夜煙火驚魂 群眾逃命14傷

2019-07-06 12:14世界日報 特派員黃惠玲／芝加哥報導

(影片來源：Rodney Bur臉書)

(影片來源：Rodney Bur臉書)

一年一度的芝加哥海軍碼頭國慶煙火，4日晚間發生幫派份子在現場持刀械鬥受傷，卻遭誤傳有人開槍，導致成千上萬遊客、群眾尖叫「有人開槍」爭相逃命，最後釀成14人被推擠踩傷意外，而械鬥部分也有三人受到刺傷。

芝加哥警察局表示，4日晚間海軍碼頭國慶煙火在10時左右結束，約10時10分，一群在海軍碼頭的男子，有人亮出幫派符號後引發群架，其中14歲青少年遭人持刀刺傷手臂與肋骨，另一名15歲青少年被刺傷腋窩，兩人均送到西北大學盧里兒童醫院，沒有生命危險。

這起鬥毆事件中，還有一名30歲男子經過時也遭到不明人士刺傷臉部。

警方指出，一開始醫護人員誤認其受槍傷的16歲青少年，經查是因為逃跑時撞倒翻倒的桌子受傷，不過，目前還未確認他是否為青少年群鬥幫派一員。

芝加哥警長亞利歐圖(Rocco Alioto)說，經過搜查，沒有發現任何槍擊證據或有任何人受到槍傷，警察推測是因為有人受傷，加上煙火聲音，使在現場觀看煙火群眾誤喊「有槍」、「有人開槍」，而爭先恐後逃離現場。

由於大批群眾推擠，4日晚間煙火結束後，多達14人跌倒後遭其他人踩傷送醫，亞利歐圖說，傷者均無生命危險。

海軍碼頭湖畔的哈利凱瑞餐館 (Harry Carays Tavern)的服務生說，群眾為了躲開「槍手」，許多人在該餐廳躲了至少10分鐘，一名服務生查爾(Rachel Schar)說，當時她正在為客人結帳，餐廳外突然出現一大批人尖叫逃跑，一些人還衝進餐廳甚至把她都絆倒了，「宛如一場暴亂，我覺得我就要死了」。

4日也在海軍碼頭觀看煙火的民眾布爾(Rodney Bur)在臉書發布了昨晚群眾驚慌逃生的景象，短短影片中，可以看到荷槍實彈的警察在海軍碼頭內的美食廣場進行搜查，民眾們有的在逃跑，有的躲在餐館角落，情況混亂。

海軍碼頭4日傳出可能槍擊案後，荷槍實彈的特種警察到場搜尋可疑人物。(Randey...
海軍碼頭4日傳出可能槍擊案後，荷槍實彈的特種警察到場搜尋可疑人物。(Randey Bur臉書影片截圖)
分享

碼頭海軍芝加哥
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

南加州7.1強震來襲 傳多起火警房屋移位

2019-07-06 13:14

加州又強震！這次規模達6.9

2019-07-06 11:51

餘震！紐森宣布寇恩縣進入緊急狀態

2019-07-06 13:27

角逐芝加哥中華小姐 11位佳麗首度亮相

2019-07-06 12:09

華男爆頭命案 屍體發現前兩天即遇害

2019-07-06 12:08

美國南加州遭25年最強地震侵襲後 又發生5.4餘震

2019-07-06 06:38

川普再批美國央行 稱聯準會不清楚他們在做什麼

2019-07-06 04:34

規模6.4地震 加州大「震」撼

2019-07-06 00:04

這邊致敬、那邊抗議… 美國生日被川普激化分裂

2019-07-06 00:02

美國國慶愛國的日子 變川普個人政治秀

2019-07-06 00:01

川普藉閱兵玩政治 四大軍種指揮官不捧場

2019-07-05 21:30

川普搞穿越 大談18世紀不存在的飛機場

2019-07-05 20:09

國慶日忙拉票 多位民主黨參選人現身初選關鍵州

2019-07-05 16:39

贊成彈劾川普的共和黨議員 國慶日宣布退黨

2019-07-05 16:38

美諷刺雜誌MAD將停發新內容 編劇搞笑藝人致哀

2019-07-05 16:20

美國慶日加州6.4強震 20年來最大

2019-07-05 14:19

美國國慶 一邊向國家致敬 一邊向川普抗議

2019-07-05 14:13

川普：我們很快會在火星插美國國旗

2019-07-05 14:09

178號公路白直線 被震成歪七扭八

2019-07-05 13:52

影／僑界慶祝國慶 升旗感恩美國

2019-07-05 13:37

一邊致敬、一邊抗議…國慶日變總統秀 川普敬的是自己

2019-07-05 13:33

243歲生日，美國快樂嗎？ 全美慶祝活動high起來

2019-07-05 13:30

出海、爬山、打球…前總統的國慶日 多讓人民當主角

2019-07-05 13:27

10分鐘內狂吞71個熱狗 切斯納連莊大胃王

2019-07-05 13:26

影／南加州20年來最強震 新聞播一半主播急避難

2019-07-05 12:56

南加州25年大地震 預測餘震不斷恐達規模5

2019-07-05 11:26
看更多

熱門文章

忍了400年…川普吃的那隻蝦 引爆日韓貿易戰

2019-07-06 08:00

加州又強震！這次規模達6.9

2019-07-06 11:51

英國13歲女孩坦承懷孕 男友狂刺20多刀致死

2019-07-05 15:10

美國南加州遭25年最強地震侵襲後 又發生5.4餘震

2019-07-06 06:38

影／活膩了？俄男偷踹野生棕熊屁股 下一秒後悔

2019-07-05 16:30

影／外星人？峇里島民宅拍到詭異觸手生物

2019-07-05 18:15

美軍將領拒隨川普起舞 這個國家呢?

2019-07-05 22:34

第一「喬王」是它！ 被拘北韓想脫身 一定要找這個國家

2019-07-06 10:00

道瓊盤初跌150點 就業數據降低Fed降息機率

2019-07-05 22:02

川普藉閱兵玩政治 四大軍種指揮官不捧場

2019-07-05 21:30

捲款12億落跑！王妃黏保鏢 送杜拜親王綠帽？

2019-07-06 00:18

美20歲女搭便車慘遭綁架淪性奴7年 躺棺材木箱被洗腦

2019-07-05 21:15

抱歉我活著回來了！ 牛郎被女友刺成重傷後改名「不死鳥」復出　

2019-07-05 22:00

人造肉漢堡比牛肉漢堡健康？ 營養師點破：那是加工食品

2019-07-05 23:27

川普搞穿越 大談18世紀不存在的飛機場

2019-07-05 20:09

非農就業數據壓縮降息幅度 美股走跌收黑

2019-07-06 05:27

贊成彈劾川普的共和黨議員 國慶日宣布退黨

2019-07-05 16:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top