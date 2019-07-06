芝加哥國慶夜煙火驚魂 群眾逃命14傷

2019-07-06 12:14 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



(影片來源：Rodney Bur臉書)

(影片來源：Rodney Bur臉書)

一年一度的芝加哥海軍碼頭國慶煙火，4日晚間發生幫派份子在現場持刀械鬥受傷，卻遭誤傳有人開槍，導致成千上萬遊客、群眾尖叫「有人開槍」爭相逃命，最後釀成14人被推擠踩傷意外，而械鬥部分也有三人受到刺傷。

芝加哥警察局表示，4日晚間海軍碼頭國慶煙火在10時左右結束，約10時10分，一群在海軍碼頭的男子，有人亮出幫派符號後引發群架，其中14歲青少年遭人持刀刺傷手臂與肋骨，另一名15歲青少年被刺傷腋窩，兩人均送到西北大學盧里兒童醫院，沒有生命危險。

這起鬥毆事件中，還有一名30歲男子經過時也遭到不明人士刺傷臉部。

警方指出，一開始醫護人員誤認其受槍傷的16歲青少年，經查是因為逃跑時撞倒翻倒的桌子受傷，不過，目前還未確認他是否為青少年群鬥幫派一員。

芝加哥警長亞利歐圖(Rocco Alioto)說，經過搜查，沒有發現任何槍擊證據或有任何人受到槍傷，警察推測是因為有人受傷，加上煙火聲音，使在現場觀看煙火群眾誤喊「有槍」、「有人開槍」，而爭先恐後逃離現場。

由於大批群眾推擠，4日晚間煙火結束後，多達14人跌倒後遭其他人踩傷送醫，亞利歐圖說，傷者均無生命危險。

海軍碼頭湖畔的哈利凱瑞餐館 (Harry Carays Tavern)的服務生說，群眾為了躲開「槍手」，許多人在該餐廳躲了至少10分鐘，一名服務生查爾(Rachel Schar)說，當時她正在為客人結帳，餐廳外突然出現一大批人尖叫逃跑，一些人還衝進餐廳甚至把她都絆倒了，「宛如一場暴亂，我覺得我就要死了」。

4日也在海軍碼頭觀看煙火的民眾布爾(Rodney Bur)在臉書發布了昨晚群眾驚慌逃生的景象，短短影片中，可以看到荷槍實彈的警察在海軍碼頭內的美食廣場進行搜查，民眾們有的在逃跑，有的躲在餐館角落，情況混亂。