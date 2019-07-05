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人造肉漢堡比牛肉漢堡健康？ 營養師點破：那是加工食品

2019-07-05 23:27經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

Beyond Meat使用豌豆分離蛋白粉製作人造肉漢堡排。路透
Beyond Meat使用豌豆分離蛋白粉製作人造肉漢堡排。路透
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Beyond Meat和Impossible Foods這兩家人造肉企業都推出人造肉漢堡肉排，趕搭植物食品風潮，為美國人減少吃肉提供了一項新選擇。Beyond Meat的行銷策略向來主打放棄吃肉，轉向環境友善和追求更健康的生活方式。

消費者市場研究機構Mintel指出，接近60%的美國消費者表示想少吃一點肉。有些偶爾吃肉的素食消費者現在紛紛前往漢堡王（Burger King）或Carl's Jr等速食餐廳購買人造肉漢堡。

然而，財經網站CNBC指出，有三名營養師不完全認同這股植物食品風潮。

營養與健康暨瘦身計畫網站Alissa Rumsey創辦人、營養師蘭姆西認為，攝取更多植物有益人體健康，但她不接受植物製的人造肉這個選項。

蘭姆西表示，「人造肉漢堡未必比牛肉漢堡健康多少，因為人造肉是不折不扣的精緻食品。你若不喜歡人造肉，就沒有必要把手上的牛肉漢堡換成人造肉漢堡」。

她也說，人造肉漢堡含有的鈉含量與飽和脂肪跟牛肉漢堡大致相同。而外界認為Beyond Meat等企業的人造肉漢堡較健康的看法，可能衍生出一種迷思。結果，消費者嗑完第一份人造肉漢堡後，可能想再來一份。

Beyond Meat這些企業的產品之所以吸引消費者，是因人造肉的口感更接近貨真價實的牛肉，遠勝傳統的素肉漢堡。這些公司為了成功複製牛肉的味道和口感，製作人造肉漢堡時加入了植物蛋白質、油及其他原料。

在營養解決方案集團Charge服務的註冊營養師珮芮斯，將這些公司的人造肉產品歸類為「容易過度飲食的類別」，因她認為人造肉漢堡是加工食品，建議想吃這類產品的消費者，應該回家動手做。珮芮斯專精的項目是植物食品飲食。

紐約註冊營養師蔻爾婷則對加工黃豆這項原料最有意見。這項加工原料頗具爭議性，主因是加工過程中剔除傳統黃豆食品含有的重要營養成分，她也擔心加工黃豆可能隱含有害身體健康的複合物。

Impossible Foods的人造肉漢堡利用黃豆中的血基質（heme）和黃豆蛋白濃縮物，來仿製逼真的牛肉口感及肉汁。Beyond Meat的人造肉則不使用黃豆，而是使用豌豆分離蛋白粉作為主要的蛋白質來源。

這三名營養師最後建議，消費者應攝取更多天然、未經加工的食物，而非吃更多加工食品。

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