國慶日忙拉票 多位民主黨參選人現身初選關鍵州

2019-07-05 16:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合4日電



就在川普總統國慶日這天在華盛頓高調慶祝的同時，多位民主黨總統參選人也忙著在愛阿華州或新罕布夏州等現身拉票，若非參加當地的國慶日遊行，就是辦造勢活動，盡可能拉抬自己在這些初選關鍵州的氣勢。

「國會山莊報」與路透報導，前副總統白登(Joe Biden)、前聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke，德州)與紐約市長白斯豪(Bill de Blasio)，4日都參加在愛阿華州東北部獨立鎮(Independence)的國慶日遊行；印第安納州南灣市長布塔朱吉(Peter Buttigieg)參加在愛州西北部小鎮風暴湖(Storm Lake)的遊行。

上周初選電視辯論後氣勢大增的聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris，加州)，4日晚間在愛州西部小城Council Bluffs舉行烤肉會；聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)這一天更安排在愛州連趕五場國慶日活動。

新罕布夏州是另一個關鍵初選戰場，聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand，紐約州)、聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)、聯邦眾議員菟西‧蓋芭(Tulsi Gabbard，夏威夷州)與前聯邦眾議員迪蘭尼(John Delaney，馬里蘭州)等人，4日都在新州參加不同地方的國慶日活動或座談。

愛阿華州的黨團會議是每次全國大選的第一個全州投票，距離現在只剩下六個多月，愛州選民傳統上立場偏自由派，這可能對桑德斯及聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)有利；但民調顯示，白登支持度在愛州升高，賀錦麗則希望獲得愛州選民中的進步派及中間派支持。

民主黨策士費曼(Andrew Feldman)指出，國慶日這天總統參選人在地方慶祝活動上現身拉票的傳統由來已久，這讓地方選民有機會看到參選人更多個人化的一面。

「大家都想跟我們投票選出當美國總統的人喝一杯。」費曼說，「美國人常久以來都想這樣，也就是希望總統是個親民的人。」

另外，就在通俄案特別檢察官穆勒17日將赴眾院司法與情報委員會作證的同一天，川普將在北卡羅來納州舉行造勢活動，他可能趁此機會反擊穆勒當天在國會的作證內容。