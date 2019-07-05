贊成彈劾川普的共和黨議員 國慶日宣布退黨

2019-07-05 16:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合4日電



共和黨內唯一主張彈劾川普總統的眾議員艾邁許宣布退黨，川普回批艾邁許是「完全的失敗者」。美聯社 分享 facebook

國會裡唯一主張彈劾川普總統的共和黨籍議員艾邁許(Justin Amash)4日宣布退黨，宣稱華府和美國各地極度的黨派對立已「演變成對美國原則和體制的生存威脅」，這種黨派政治使他幻想破滅，並對所見感到恐懼。

這位代表密西根州的聯邦眾議員，在「華盛頓郵報」於美國國慶當天刊出的投書中說，黨派政治正損害美國民主，「我宣布我的獨立和離開共和黨。我要求諸位加入，拒絕使我們分化和失去人性的黨派效忠和論調。」

艾邁許在投書中並沒有提及川普，但川普立刻推文，把艾邁許譏為「完全的失敗者」，宣稱「共和黨的大好消息，國會最笨和最不忠誠的人『退』黨。」

艾邁許是唯一公開宣稱川普應受彈劾的共和黨國會議員，引起川普和許多共和黨同僚不滿，在黨內成為眾矢之的。國會保守派「自由黨團」也駁斥他的觀點，促使他退出這個團體。

39歲的艾邁許2011年隨著茶黨運動進入國會，今年2月申請以共和黨人身分競選連任；由於他與黨內體制公開分裂，其他共和黨員都想把他拉下馬，使他自2014年以來首次在共和黨初選受到挑戰。

他現在打算改以無黨派身分，在他那以大湍市為中心的傾共和黨選區競選連任。

艾邁許說，他希望「樹立榜樣…大家必須站出來維護正道，維護自己的信仰，獨立於分化我們的黨派效忠之外。」

艾邁許在投書中雖沒有提到川普，卻把箭頭對準「超激烈的黨派環境…政黨不計代價的為本身謀取勝利」。

他也批政治權力集中在華府，而「國會不以政府獨立部門以及制衡行政部門的力量自許，兩黨國會領袖卻期望眾院和參院根據黨派立場，順從或反對總統及同僚」。