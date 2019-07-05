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影／僑界慶祝國慶 升旗感恩美國

2019-07-05 13:37世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

羅省中華會館及南加州傳統僑社、台灣僑團等4日上午在羅省中華會館前庭舉行美國國慶升旗儀式，慶祝國慶，感恩美國。

中華會館及其屬下27個僑團、南加州大專院校聯合校友會、中華旗隊、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥、副處長暨洛杉磯僑教中心主任翁桂堂以及傳統僑社、台灣僑團代表、中華民國僑務委員等近200人參加儀式。

美利堅合眾國的國旗上午11時在華埠百老匯大街中華會館前庭冉冉升起，隨後升起的是中華民國國旗。不少參加升旗典禮的僑社代表當天特別穿戴有國旗圖案的服裝和配飾，帽子、領帶、領結、圍巾、上衣和褲子，紅藍白三色，醒目而喜慶。

中華會館主席梁永泰、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥、副處長暨洛杉磯僑教中心主任翁桂堂、蒙特利公園市市長陳贊新、市議員梁僑漢等分別致辭。

梁永泰表示，美國建國243年來，人民奮發圖強，成全球經濟發達、科技先進的民主國家，不斷鼓舞和影響著世人。他說，今年也是中華會館成立130周年，華工參與修建橫貫東西的美國鐵路大通道150年，慶祝美國國慶，華人與有榮焉。

朱文祥表示，美國成就了今天的規模和偉大格局，其開國先賢制訂的憲法和獨立宣言，尊重人類每個個體擁有自由意志，政府是依據絕大多數人的意志所組成的服務機搆，尊重依法治國，以憲法作個人自由保障。他表示，在人類的文明史中，中華帝國5000年歷史，兩河流域歷史7000年，埃及文化7000年以上，但是這些偉大帝國潮起潮落，羅馬帝國也曾在400年中攻城略地所向披靡，但終被歷史淹沒，而美利堅在短短兩百多年中，集中全球的菁英，為這個國家共同創造，為維護自由意志產生最大的能量，這個國家成人類有史以來最偉大的國家。

朱文祥表示，人類歷史的模型從來沒有像美國模型那完整，透過憲法保障個人自由意志，透過法律保障三權分立，透過法律的各種作保障人民生命和財產以及自由與安全，正因為這樣，美國在短時間吸收全人類的菁英。他希望美國理想普及天下，希望其他的國家能夠欣賞美國的優點，學習美國所走過的路，人類的文明進化到更高層次。

陳贊新和梁喬漢代表蒙市致辭中特別感謝為美國和人民帶來和平與幸福的各個歷史時期的軍人和為國捐軀的將士。

伍國慶最後代表國會眾議員趙美心向中華會館四大首長頒發獎狀，感謝中華會館多年來堅持舉辦獨立日升旗活動，讓華人民有平台表達對美國的感恩。

中華會館和傳統及台灣僑團升旗，感恩美國。世界日報記者楊青／攝影
中華會館和傳統及台灣僑團升旗，感恩美國。世界日報記者楊青／攝影
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