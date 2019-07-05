一邊致敬、一邊抗議…國慶日變總統秀 川普敬的是自己

2019-07-05 13:33 世界日報 華盛頓記者 世界日報 華盛頓記者 張加



川普總統在國慶日「像美國致敬」活動中，於華府林肯紀念堂發表演說。 路透社 分享 facebook

7月4日美國國慶日這一天，大家彷彿說好，暫時放下政治立場、意見分歧，觀賞著同一片天空的煙火。

但今年有些不同，華府的天空不僅施放煙火，還出現戰機。美國總統川普盛大舉行「向美國致敬」活動，打破慣例在林肯紀念堂發表演說，現場展示戰車之外，還在發言期間，穿插戰機飛越。

活動前，川普推文預告，「這將是畢生難忘的活動！」

確實令人難忘，因為這可能是最具爭議的一次國慶日，外界質疑為何花費大筆金錢「秀肌肉」，也懷疑川普拚連任之際，藉國慶演說為個人造勢。一個原本無政黨色彩，純粹慶祝美國獨立、民主的日子，變得「軍事化」、「政治化」，淪為川普的秀場。

於是，鄰近的林肯紀念堂與國家廣場，一邊向美國致敬，一邊向川普抗議。

民間組織在國家廣場展示「川普寶寶」巨型氣球、「川普坐馬桶機器人」，還有人把小型川普氣球關在籠子裡，他們用各種方式嘲弄川普，表達對總統的不滿。

在這裡，許多人舉牌抗議，身上穿的、戴的，大多與抱怨川普有關。下午一場大雨，似乎沒有澆熄他們的怒氣，「川普寶寶」氣球也是倒下又站起，繼續抗議。

從國家廣場走向林肯紀念堂的路上，人們揮舞國旗，或把國旗色穿上身。然而，接近林肯紀念堂，發現許多人戴著「讓美國再次偉大」紅色帽子、穿著支持川普、副總統潘斯的衣服。

今年美國國慶日，成了支持或反對特定政治人物的日子。

這場在雨中的「向美國致敬」，川普難得照稿演出，表現中規中矩，但贏得的掌聲，比不上戰機的飛行聲。川普歷史性的舞台，沒能在國慶日更團結彼此，反而抹上政黨色彩，激化分裂。