243歲生日，美國快樂嗎？ 全美慶祝活動high起來

2019-07-05 13:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合4日電



川普總統在國慶日「像美國致敬」活動中，於華府林肯紀念堂發表演說。 法新社 分享 facebook

4日是美國243歲生日，全國各地以遊行、音樂會、大胃王比賽與煙火秀等活動替國家慶生；波士頓、費城、華盛頓和紐約等多地也舉辦大型慶祝活動，邀請知名藝人共襄盛舉。

政治在國慶日也沒有缺席，川普總統在華府大秀軍事肌肉，展示戰車、戰鬥機與一架隱形轟炸機，場外也聚集部分支持民眾與抗議人士。

紐約市東河有梅西百貨的煙火表演，這是全美最盛大煙火秀之一；除了精彩煙火外，還有演唱會，女歌手珍妮佛哈德森(Jennifer Hudson)、席亞拉(Ciara)、凱利德(Khalid)等知名歌手輪番上陣演出。

波士頓則以傳統遊行、演說和流行音樂會和煙火慶祝國慶日；市政廳一早有簡短演說活動，接著民眾開始遊行並在老州議會大廈前停下，像1776年一樣由站在陽台的麻州榮譽炮兵連(Ancient and Honorable Artillery Company)人員念出獨立宣言。

全美最古老國慶活動在羅德島州布里斯托(Bristol)舉行，從1785年持續至今；慶祝活動從6月14日的國旗日開始，並在7月4日達到高潮，每年吸引成千上萬人參加。

華府傳統的國慶遊行為慶祝活動揭開序幕，隨後川普在傍晚6時30分向群眾發表演說，並有閱兵中有坦克車與戰機，國會前草坪有國家交響樂團的音樂演出，華盛頓紀念碑晚間也有煙火。

國慶日當天，美國有20多場公民入籍儀式歡迎美國新公民，包括費城自由鐘中心(Liberty Bell Center)與維州華盛頓總統故居維農山莊(Mount Vernon)；副總統潘斯則在首都入籍儀式歡迎44位移民加入美國。

佛州樂高樂園中，孩童用樂高積木造出一面巨大的美國國旗，之後還有紅白煙火秀；奧蘭多迪士尼樂園也舉辦「慶祝美國！7月4日空中演唱會」的特別活動。

美國誕生地費城的獨立廳外有遊行，活動高潮則是演唱會，有梅根崔娜(Meghan Trainor)等知名歌手演唱；費城藝術博物館戶外晚間也有演火秀。

紐約市7月4日年度吃熱狗大賽中，男子組上屆冠軍的「大白鯊」切斯納(Joey Chestnut)以及女子組上屆冠軍日裔須藤美貴(Miki Sudo)都再次參賽，並成功捍衛頭銜。

美國總統川普擴大慶祝國慶日，民間抗議團體展示「川普寶寶」巨型氣球抗議。世界日報記者張加／攝影 分享 facebook