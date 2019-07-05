10分鐘內狂吞71個熱狗 切斯納連莊大胃王

2019-07-05 13:26 世界日報 記者 世界日報 記者 顏潔恩 ／紐約報導



一年一度的紐約市國慶日傳統活動「Nathans國際吃熱狗大賽」，4日在布碌崙(布魯克林)康尼島登場，男女組冠軍皆由去年原班人馬、來自加州聖荷西的切斯納(Joey Chestnut)、拉斯維加斯的日本裔須藤美貴(Miki Sudo)，分別在十分鐘內狂吞71個和31個熱狗連莊；華裔選手李蕙(Juliet Lee)與賴內克(Sarah Reinecke)以吞下23個熱狗，同獲女子組季軍。

「Nathans國際吃熱狗大賽」自1972年至今連續舉辦47屆，已成為紐約國慶日的重要活動， 每年吸引上萬紐約客和各地遊客觀看。今年男女組各18名和15名選手參賽，在十分鐘內吃下最多熱狗的大胃王榮登前三名；比賽計時一開始，台上選手運用各式策略，立即快速地吃起熱狗，一根接著一根，台下觀眾則不斷為他們鼓掌加油。

綽號「大白鯊」的切斯納一開始以每分鐘狂吞十個熱狗的速度進食，僅隔一分鐘左右，就以17個熱狗與第二名的13個熱狗拉開距離；比賽進行一半，切斯納已吃下45個熱狗，可惜最後幾分鐘切斯納看起來後勁不足，最終以吃下71個熱狗奪冠。

雖然未能打破的74個熱狗的紀錄，切斯納還是第12次榮獲「芥末黃腰帶」(Mustard Yellow Belt)；他獲勝後表示，「我現在想要坐下來，想要小睡一下」。對於在比賽速度放慢，他說，「我其實感覺肚子還有空間，但最後四分鐘身體開始感到有些承受不住」。

男子組的亞軍和季軍分別是吃下50個熱狗的貝瑞登(Darron Breeden)和47個熱狗的艾斯佩爾(Geoffrey Esper)；在2015年曾爆冷擊敗切斯納的美籍日裔「大蛤蟆」史東(Matt Stonie)吃下46個熱狗，沒能躋身前三。

女子組冠軍須藤貴美吃掉31個熱狗，第六次奪得冠軍，雖然未能打破41個熱狗的個人紀錄和2012年韓裔湯瑪斯(Sonya Thomas)創下的45個熱狗的紀錄，但仍領先第二名樂斯寇(Michelle Lesco)五個熱狗。

紐約康尼島國慶熱狗賽，男女組原班人馬奪冠。世界日報記者顏潔恩／攝影 分享 facebook