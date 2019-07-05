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出海、爬山、打球…前總統的國慶日 多讓人民當主角

2019-07-05 13:27世界日報 編譯劉煥彥／綜合4日電

美國建國以來的40多位總統，慶祝國慶方式各不相同。圖／世界日報提供
美國建國以來的40多位總統，慶祝國慶方式各不相同。圖／世界日報提供
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美國建國以來的40多位總統，慶祝國慶日的方式各有不同，有人遠離華府與塵囂，去海灘、爬山、打高爾夫球、待在自家農場，或駕帆船出海；也有總統是像川普一樣走入人群，或在這天發布重要文告。

美聯社報導，1791年，華盛頓總統上任兩年後，在賓州蘭卡斯特(Lancaster)以「演講、美食與市區內行走」慶祝國慶日；當時費城仍是臨時首都，華盛頓特區還在整建中。

1798年，美國第二位總統亞當斯在費城舉行了閱兵活動，展現當時美國的國力。

不過到了1826年，亞當斯與第三位總統傑佛遜就沒那麼幸運，他們都在這年國慶日這天去世。

1861年國慶日，林肯總統向國會辯護他希望獲得戰爭權力的想法，並號召更多軍隊加入對抗南方；1902年國慶這天，喜歡假日走進人群的老羅斯福總統則在匹茲堡向20萬人發表演說。

1928年7月4日是柯立芝總統的生日，他在威斯康辛州安靜地釣鱒魚慶生；1934年國慶當天，小羅斯福總統離開華府，駕船出海一個月，當天他人在巴哈馬。

1953年與1957年，艾森豪總統在國慶日都是打高爾夫球度過。

1970年7月4日人在加州的尼克森總統，將事先錄好的演講錄音向聚集在華府國家廣場(National Mall)的群眾播放，反戰民眾與民權團體都激烈抗議，警方發射催淚彈控制場面。

1976年，美國慶祝建國200年，福特總統在賓州福吉谷(Valley Forge)演說，再赴費城獨立廳演講，最後在紐約檢閱高桅帆船船隊。

1987年，在大衛營度假的雷根總統在廣播演說中，提出經濟「權利法案」，並宣布將提名法官波克(Robert Bork)進入最高法院。

2008年，小布希總統遵循多位總統的先例，在國慶日這天主持移民入籍儀式；當天有來自30個國家的70多人成為美國公民。

歐巴馬總統2010年國慶則邀請1200位美軍官兵，參加白宮南草坪烤肉會；兩年後，歐巴馬將國慶日這天的兩項傳統合而為一，也就是彰顯軍人貢獻與歡迎新移民，他為以移民身分加入美軍的官兵主持入籍儀式。

2017年，川普總統先在自家高爾夫球俱樂部打球，接著在白宮為軍眷主持野餐會；2018年，川普也延續前一年的傳統，在白宮擴大舉行軍眷野餐會，接著邀請上千人觀賞國慶煙火秀。

多數總統遠群眾避政治，也有人像川普面對群眾。圖／世界日報提供
多數總統遠群眾避政治，也有人像川普面對群眾。圖／世界日報提供
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