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影／南加州20年來最強震 新聞播一半主播急避難

2019-07-05 12:56聯合報 記者周辰陽╱即時報導

全美4日歡慶國慶，南加州卻遭遇20年來最強的芮氏規模6.4地震。不只洛杉磯，就連內華達州的拉斯維加斯都能感受到搖晃。

地震發生於美西時間早上10時33分，震央位於里吉克雷斯特鎮（Ridgecrest, CA）東北18公里的莫哈韋沙漠（Mojave Desert）。震源深度只有8.7公里，屬極淺層。

CBS洛杉磯分台當時正準備播報新聞，但攝影機拍到兩位主播背對鏡頭，都盯著攝影棚天花板，其中一人喊出「地震」，另外一人則狐疑地回應「妳認真的？」，隨著棚燈晃動幅度越來越大，2人只能先拋下進行中的節目，趕緊走出攝影棚避難。

里吉克雷斯特鎮傳出自來水與天然氣外洩，另外還發生火警。有酒類專賣店的商品被震落到地面，工作人員事後忙著清掃滿地碎玻璃與酒水。

儘管有房屋被震到歪斜，屋內擺設散落一地，但沒有重大人員傷亡傳出，斷電也很快就搶修完畢。加州州長紐森已簽署里吉克雷斯特鎮進入緊急狀態的公告，鎮民也為可能發生的餘震提前做好準備。

《CNN》報導，美國地質調查所（USGS）目前已經紀錄到至少159起芮氏規模2.5以上的餘震。雖比尋常數字要多，但沒有高到不尋常。

地震學家瓊斯（Lucy Jones）在記者會表示，下周發生另外一起較強餘震的機率約在50%。她也提醒，有1/20的機率，會在同一個位置出現更強的地震。

CBS洛杉磯分台正準備播報新聞，但攝影機拍到兩位主播背對鏡頭，都盯著攝影棚天花板...
CBS洛杉磯分台正準備播報新聞，但攝影機拍到兩位主播背對鏡頭，都盯著攝影棚天花板，其中一人喊出「地震」，另外一人則狐疑地回應「妳認真的？」，隨著棚燈晃動幅度越來越大，2人只能先拋下進行中的節目，趕緊走出攝影棚避難。擷自Youtube/CBS Los Angeles
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美國南加州4日發生20年來最強的芮氏規模6.4地震，震央附近的里吉克雷斯特鎮居民...
美國南加州4日發生20年來最強的芮氏規模6.4地震，震央附近的里吉克雷斯特鎮居民拍攝到當地超市貨架上的罐頭食品全被震落到地面。根據報導，不只距離里吉克雷斯特約241公里外的洛杉磯，就連內華達州的拉斯維加斯都能感受到搖晃。美聯/Adam Graehl
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地震攝影洛杉磯
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