影／南加州20年來最強震 新聞播一半主播急避難

2019-07-05 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



全美4日歡慶國慶，南加州卻遭遇20年來最強的芮氏規模6.4地震。不只洛杉磯，就連內華達州的拉斯維加斯都能感受到搖晃。

地震發生於美西時間早上10時33分，震央位於里吉克雷斯特鎮（Ridgecrest, CA）東北18公里的莫哈韋沙漠（Mojave Desert）。震源深度只有8.7公里，屬極淺層。

CBS洛杉磯分台當時正準備播報新聞，但攝影機拍到兩位主播背對鏡頭，都盯著攝影棚天花板，其中一人喊出「地震」，另外一人則狐疑地回應「妳認真的？」，隨著棚燈晃動幅度越來越大，2人只能先拋下進行中的節目，趕緊走出攝影棚避難。

里吉克雷斯特鎮傳出自來水與天然氣外洩，另外還發生火警。有酒類專賣店的商品被震落到地面，工作人員事後忙著清掃滿地碎玻璃與酒水。

儘管有房屋被震到歪斜，屋內擺設散落一地，但沒有重大人員傷亡傳出，斷電也很快就搶修完畢。加州州長紐森已簽署里吉克雷斯特鎮進入緊急狀態的公告，鎮民也為可能發生的餘震提前做好準備。

《CNN》報導，美國地質調查所（USGS）目前已經紀錄到至少159起芮氏規模2.5以上的餘震。雖比尋常數字要多，但沒有高到不尋常。