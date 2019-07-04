美國慶演說見「川普坐馬桶」？ 機器人加入抗議行列

2019-07-04 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



今日美國報報導，美國總統川普4日將發表國慶演說，屆時抗議團體Code Pink除了打算帶「川普尿布娃」（Baby Trump）巨型氣球前往國家廣場（National Mall）鬧場外，還準備了另一個道具：一個16英尺高的川普坐馬桶機器人。

這個機器人稱為「沖掉川普 」（Dumping Trump），外觀顯示戴著一頂紅色MAGA（讓美國再次偉大）棒球帽的川普塑像坐在金馬桶上，反覆說著一些川普常掛在嘴邊的說辭： 「讓美國再次偉大：彈劾我」、「沒有勾結」、「穩定的天才」、「假新聞」等。

這個機器人還會發出放屁聲。

川普預定4日在林肯紀念堂發表演說，並打破歷任總統不在國慶日發表政治談話的傳統，而且慶祝活動還包括閱兵遊行，引發爭議。

這個機器人的創作者Don Lessem說：「Code Pink代表我們全體的願望 – 和平、和諧和包容。達成這願望的最佳方式，就是把川普（像沖馬桶一樣）沖掉。」

Lessem表示，這個機器人花了2.5萬美元在中國製造，並且正積極在群眾募資平台GoFundMe募捐，以籌措讓「沖掉川普」機器人在美國各地巡迴遊街抗議所需的經費。