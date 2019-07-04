親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「孩子的書屋」創辦人陳俊朗驟逝 享年55

日職／王柏融先發扛5棒 火腿挑戰3連勝

美國慶演說見「川普坐馬桶」？ 機器人加入抗議行列

2019-07-04 16:47經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

今日美國報報導，美國總統川普4日將發表國慶演說，屆時抗議團體Code Pink除了打算帶「川普尿布娃」（Baby Trump）巨型氣球前往國家廣場（National Mall）鬧場外，還準備了另一個道具：一個16英尺高的川普坐馬桶機器人。

這個機器人稱為「沖掉川普 」（Dumping Trump），外觀顯示戴著一頂紅色MAGA（讓美國再次偉大）棒球帽的川普塑像坐在金馬桶上，反覆說著一些川普常掛在嘴邊的說辭： 「讓美國再次偉大：彈劾我」、「沒有勾結」、「穩定的天才」、「假新聞」等。

這個機器人還會發出放屁聲。

川普預定4日在林肯紀念堂發表演說，並打破歷任總統不在國慶日發表政治談話的傳統，而且慶祝活動還包括閱兵遊行，引發爭議。

這個機器人的創作者Don Lessem說：「Code Pink代表我們全體的願望 – 和平、和諧和包容。達成這願望的最佳方式，就是把川普（像沖馬桶一樣）沖掉。」

Lessem表示，這個機器人花了2.5萬美元在中國製造，並且正積極在群眾募資平台GoFundMe募捐，以籌措讓「沖掉川普」機器人在美國各地巡迴遊街抗議所需的經費。

這個機器人之前也曾現身其他反川普抗議場合，例如今年川普訪問倫敦時就與「川普尿布娃」氣球同行。

抗議團體準備帶外觀顯示川普坐馬桶的機器人，前往美國國慶活動場合鬧場。網路圖片
抗議團體準備帶外觀顯示川普坐馬桶的機器人，前往美國國慶活動場合鬧場。網路圖片
分享

川普國慶群眾募資

相關新聞

相當一棟住宅的4倍 60噸坦克如何穿越華府?

2019-07-04 15:31

影／「殺了我！」男持刀突襲 美警連開多槍擊斃

2019-07-04 16:18

讓學生豁免注射麻疹疫苗 5醫師被調查

2019-07-04 16:16

國慶日最流行 穿「國旗裝」違法 但沒有人被捕

2019-07-04 15:34

遊說勿加關稅 煙火商捐75萬煙火費當天如願

2019-07-04 15:34

川普畢生大秀 花公園修繕費250萬「划算」

2019-07-04 15:29

川普主導 國慶活動政治化? 4參謀長全缺席

2019-07-04 15:22

影／川普圓國慶「閱兵夢」 民眾：花納稅錢自爽

2019-07-04 13:13

阻移民北上 墨派國家衛隊永久駐守南部邊界

2019-07-04 11:30

國慶恐變個人秀 川普推文：將讓人畢生難忘

2019-07-04 10:39

普亭簽署法律 正式中止「中程核飛彈條約」

2019-07-04 08:34

新澤西林肯隧道附近垃圾車翻車 5人受傷

2019-07-04 05:07

全美中位房價排名 麻州第三

2019-07-04 00:43

超豪奢！NBA巨星杜蘭特脫手的加州濱海豪宅 裡面長這樣

2019-07-03 23:25

川普又發推文：中國和歐洲大玩貨幣操縱遊戲

2019-07-03 23:20

聯邦法院槓上川普政府 駁回不予移民保釋命令

2019-07-03 22:53

國慶日準備鬧場 川普準備好了川普寶寶也準備好了

2019-07-03 17:38

美國人自豪感創新低 只有45%感覺自豪

2019-07-03 17:27

川普演說貴賓證送金主 民主黨大反彈

2019-07-03 17:05

國慶日閱兵? 但華盛頓馬路無法負荷戰車

2019-07-03 17:03

煙火史上最大戰機飛越華府 川普預告國慶戰車上街

2019-07-03 17:02
看更多

熱門文章

空拍機拍海邊美照 他一看畫面大叫妻小快逃命

2019-07-04 12:44

眼鏡妹「伸舌大舔冰淇淋」秒放回冰箱！百萬人傻眼震怒：沒品

2019-07-03 20:54

超豪奢！NBA巨星杜蘭特脫手的加州濱海豪宅 裡面長這樣

2019-07-03 23:25

川普說的不算數 華為禁令還是沒鬆綁

2019-07-04 00:12

「天降火雨」義大利斯特龍伯利島火山噴發 1死數傷

2019-07-04 06:57

美盯台韓鋼品洗產地 喊課456％關稅

2019-07-04 00:27

嫉妒表妹成績好 4表兄弟竟聯手性侵她

2019-07-03 17:52

他靠「股神」巴菲特的這項投資心法 成為億萬富翁！

2019-07-03 17:54

連環撞！法國700人冰河單車賽 選手失控撞成一團

2019-07-04 13:55

美國知名Jim Beam倉庫起火！4.5萬桶波本威士忌毀了

2019-07-04 09:52

影／迴旋踢開瓶！歐美掀「瓶蓋挑戰」死侍也來亂

2019-07-04 12:23

1年炸毀369台ATM 提款機大盜愛挑德國其來有自

2019-07-03 19:52

貿易戰沒贏家！川普最新箭靶為何轉向越南？

2019-07-03 23:41

國慶前夕提早收盤 美股3大指數創新高

2019-07-04 03:06

紅色霓虹燈超特別！日本情趣旅館推九龍寨城風格 網：腿軟了

2019-07-03 21:07

遊客只看不嫖！阿姆斯特丹紅燈區擬撤女郎櫥窗

2019-07-04 15:08

傳HP、Dell生產將自中國移至台灣 宏碁華碩也考慮出走

2019-07-03 19:29

加拿大溫哥華島遭6.5強震侵襲 尚未傳出災情

2019-07-04 13:24

最正女足球裁判戲弄球員 俏皮「眨眼一笑」迷倒網友

2019-07-04 11:38

美股早盤飆上歷史新高 市場預期Fed本月降息

2019-07-03 22:06

346人罹難…波音撥31億元協助737 MAX兩起空難家屬

2019-07-04 11:00

印地安人24美元賣掉曼哈頓被騙了嗎？關鍵在這裡

2019-07-03 18:49

美5月貿易逆差創5個月新高 川普怒指中國歐洲

2019-07-04 10:35

川習會後釋出善意？ 中國史上首次採購美國稻米

2019-07-04 09:24

美國6月就業動能弱 進一步加深降息預期

2019-07-04 09:25

全美中位房價排名 麻州第三

2019-07-04 00:43

美國百名「中國通」致函川普：敵視中國將適得其反

2019-07-04 13:03

降息預期推升美股三大指數創收盤新高 道瓊上漲179點

2019-07-04 07:30

【重磅快評】多元自由主義過時？普亭讓我們反思3件事

2019-07-04 11:57

慎入！吸毒過量慘變「殭屍」生殖器官發黑發爛

2019-07-04 10:29

任正非：美實體清單 沒有死亡威脅

2019-07-04 00:45

臉書又出現當機狀況 公司推文致歉說搶修中

2019-07-04 05:56

以色列再度空襲敘利亞 憂美俄代理戰爭

2019-07-03 18:09

日韓貿易戰可能開打？南韓警告將會反制日本出口管制

2019-07-04 09:31

德逃犯販毒潛逃泰國 幫妻賣燒雞爆紅 靠膠管潛水2天自首

2019-07-04 12:02

普亭簽署法律 正式中止「中程核飛彈條約」

2019-07-04 08:34

白宮經濟顧問：美中將很快重啟貿易談判

2019-07-04 04:58

影／川普圓國慶「閱兵夢」 民眾：花納稅錢自爽

2019-07-04 13:13

帶領克萊斯勒反敗為勝 艾科卡人生謝幕

2019-07-04 00:55

美俄核戰怎麼打？ 美空軍參謀長透露三部曲

2019-07-04 14:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top