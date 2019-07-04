影／「殺了我！」男持刀突襲 美警連開多槍擊斃

2019-07-04 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國喬治亞州雅典市（Athens, GA）1日，警方獲報一名情緒不穩男子持刀妨礙社區安寧，員警到場後該名嫌犯不但襲警，甚至企圖奪槍，最後被連開多槍當場擊斃。警方2日釋出隨身攝影機拍下的當時情況，試圖讓大眾了解，員警有時必須面臨的驚險生死場面。

根據報導，有人報警稱23歲男性阿倫．洪（Aaron Hong）在當地一處公寓社區內揮舞著刀，妨害安寧秩序。到場員警提供的證詞則指出，嫌犯「具侵略性並用刀自殘」。

從雅典－克拉克郡警局（Athens-Clarke County Police Department）公布的隨身攝影機影像可看到，2名員警一下警車，就看到身上黃衫疑有血跡的洪嫌朝他們走過來。警方多番喝令他放下刀械 ，洪嫌毫不理會並步步進逼，甚至數次邊哭邊嘶吼「開槍吧！」（Do it!）。

雙方僵持一段時間，等到警方退到社區外的大馬路時，洪嫌突然衝向其中一名員警。從影像中，可聽到面對嫌犯的員警高喊「不不不！」，同時連開了好幾槍。

洪嫌一度中槍，在地上滾了幾圈，但隨後又重新起身，再度衝向朝他開槍的員警。兩人扭打在一起，洪嫌企圖奪槍。這時員警的搭檔已將電擊槍換成警槍，直接朝頭部開火，洪嫌就此倒地不起，當場死亡。

事後，兩名開槍員警暫時停職，等候州檢調的調查，雅典－克拉克郡警局局長相信，影片證實兩人面對迫切威脅，可洗清用武過當的嫌疑。

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