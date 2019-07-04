讓學生豁免注射麻疹疫苗 5醫師被調查

2019-07-04 16:16 世界日報 編譯組／灣區3日電



美國近期爆發數十年來最嚴重的麻疹感染潮，因此衛生當局採取措施，要求學生注射麻疹疫苗。但灣區和加州不少家長，卻反對注射疫苗，認為當局要求學生注射疫苗是違反了「醫療自由」。一些醫師也為學生作證明，讓學生可豁免注射疫苗。加州醫學委員會現正在調查5名醫師，因為他們涉嫌在沒有必要的情況下，發出醫師證明給一些學生，讓他們可以豁免注射疫苗。

衛生當局和提倡注射疫苗的人認為，少數人不注射疫苗，是導致麻疹爆發感染潮的基本原因。而反對注射疫苗的家長則認為，小孩注射疫苗，會影響到他們的身體。

被調查的五名醫師，其中一人是舊金山醫師。他除了受加州醫學委員會調查，還受市地檢處調查；另外一人則是北灣聖他羅莎的醫師。這兩名灣區醫師發出了灣區八個學區的三分之一豁免注射疫苗的證明。

除了灣區的兩名醫師，另外兩人是沙加緬度的醫師。還有一人則是南加州橙縣的醫師。

醫學委員會向法院申請，要求健保組織凱瑟醫院交出醫師簽署的豁免注射疫苗證明；凱瑟醫院拒絕交出醫師簽署的證明，理由是涉及病人隱私，委員會於是再向法院申請傳票，要凱瑟醫院交出未經修改的豁免證明。最後委員會獲得法院的批准。

州眾議會目前正在討論一項新法案，這項法案授權給各縣市衛生局可以檢查醫師發生的豁免注射證明。目的是要確保醫師所簽署的證明是必需的，而不是因為家長反對注射。