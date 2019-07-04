遊說勿加關稅 煙火商捐75萬煙火費當天如願

2019-07-04 15:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合3日電



川普總統的國慶日慶祝活動中，有75萬的煙火經費來自俄亥俄州零售商「幽靈煙火」(Phantom Fireworks)公司，該公司遊說白宮不要擴大中國輸美產品的關稅，而就在宣布捐款的同一天，該公司也如願以償。

俄州楊斯城(Youngstown)幽靈煙火公司6月25日宣布捐款當天便得其所願，川普決定暫停對對價值3000億元的中國輸美產品加徵關稅，其中包含煙火。

華府非營利政府問責組織「公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics)公關主任利博維茲(Jordan Libowitz)表示：「私人企業試圖拿錢滿足總統虛榮心來影響政府，這又是一例。」

幽靈煙火公司執行主管表示，這筆捐款已準備數月，這份大禮並無政治動機。

內政部負責監管此事，該部拒絕談論審核與接受捐款的政策。

非營利組織「政府監督計畫」(Project on Government Oversight)法務長艾米(Scott Amey)指出：「華府國慶日的煙火捐款雖然很大方而且受到多人支持，卻可能引發道德顧慮。據報這間煙火公司曾遊說不要加增關稅，他們可能利用川普政府的慶祝活動來圖利自己的商業機會。」

幽靈煙火公司執行長佐爾登(Bruce Zoldan)6月表示，他5月到橢圓辦公室參加川普與企業領袖的會議，討論關稅影響，不過他說當時並未明確討論煙火。

佐爾登說：「他們對我的話頗有共鳴，但堅持中國需要為掠奪議題與不公平貿易受到懲罰；他們也希望可以談成協議。」

中國是全球消費用與商用煙火的最大製造國，美國幾乎所有煙火都由中國輸入。幽靈煙火和數百家美國煙火零售商不斷要求政府勿對中國加徵25%的進口關稅。

川普2日在推特上感謝幽靈煙火公司與另一家煙火公司Fireworks by Grucci慷慨解囊，贊助國慶日煙火。川普此舉似乎遊走聯邦道德準則的邊緣，即禁止任何行政部門人員利用職權提倡某個企業、產品或人物。

白宮拒絕對此評論。