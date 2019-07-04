國慶日最流行 穿「國旗裝」違法 但沒有人被捕

2019-07-04 15:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合3日電



圖／沃爾瑪網站 分享 facebook

雖然耐吉公司召回黑奴時代設計的美國國旗圖案運動鞋，不過想買國旗圖案服飾的人仍有很多選擇，雖然這種風行時尚雖然充滿愛國情操，但根據美國國旗法的規定，任何服飾附有國旗都屬於違法。

國家廣播公司說，耐吉的決定引起從事修正主義歷史的批評，不過耐吉當初想出用國旗圖案裝飾鞋子，很符合經久耐穿的經典服飾當道的流行時尚。消費者正減少購買衣服，而附有國旗或國旗圖案的服飾符合歷久彌新的需求。

2019年只有13.4%消費者每個月買一次到三次衣服，比率低於2017年的15.5%；每隔幾個月才買一次衣服的消費者則提高一個百分點，達到31.9%。

Doneger時尚顧問集團說，目前流行復古風，而國旗本身在現在經常受到懷念的1990年代很流行。

Gap旗下的老海軍 (Old Navy)連鎖服飾店，上周推出一系列正面印著國旗的恤衫；恤衫採用紅藍混合色調，象徵共和黨及民主黨團結，並呼應老海軍1994年創辦時出售的國旗衫。

Tommy Hilfiger今年6月也宣布重新推出1990年代系列的七種產品，呈現它特有的國旗標幟，以及紅白藍框條。

但是，消費者在採購國慶日服飾之時，最好記得一個大家鮮少注意的事實：根據美國國旗法，任何服飾附有國旗在技術上是非法之舉。

專家說，每一件附有國旗的服飾，包括襯衫、短褲、比基尼泳裝、帽子，基本上都違反國旗法。

聯邦國旗法規定，國旗絕不能以任何方式用來打廣告。在華府特區，在任何商品上印刷、圖繪、貼上，或以其他方式附上國旗打廣告，都屬於行為不檢輕罪，可罰款100元或判刑不到30天。

基本上，國旗影像不能用於任何商品，包括服飾。國旗法也禁止把國旗變成任何衣物。

不過，消費者可能不必擔心，因為政府法規多如牛毛，也沒有國旗警察，沒有人會因身上有國旗圖案被捕。