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台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

相當一棟住宅的4倍 60噸坦克如何穿越華府?

2019-07-04 15:31世界日報 編譯劉煥彥／綜合3日電

美軍快速部署海外的能力傲視全球，如今卻為了在首都華盛頓將重型坦克安全搬移三哩距離大傷腦筋；因為這次將參加國慶日軍力展示的M1艾布蘭戰車每輛重達60噸，相當於一棟住宅的四倍；軍方高層擔心若沒有處理好，可能壓壞華府的道路或橋梁。

「華爾街日報」報導，從陸軍喬治亞州軍營調來的坦克及多輛裝甲車，預定在4日國慶日亮相，但軍方官員直到2日都未敲定要將坦克放在國慶日慶祝會場國家廣場(National Mall)的地點、搬移路線及時間。

國防部擔心的問題之一，在於國家廣場以前是塊沼澤地，若沒有選對放置坦克的位置，可能會使這個60噸重的鋼鐵巨獸陷下去，因而破壞地面。

專門搬遷住宅與大型設備的的賓州業者Wolf House and Building Movers業務估計官史達斯凱(Gerry Staskel)表示，若就在馬路上搬移的一般房子來說，艾布蘭坦克重量至少是這類房屋的四倍。

軍方官員說明，參加國慶日靜態展示的裝甲車輛將由民間業者的平板拖車運送，路線將避開華盛頓的地下隧道、橋樑、馬路上方的低垂電線，以及易受影響的歷史建築等。

坦克運送車隊將由公園警察護送，行駛速度可能低到時速5哩，而且運送時間必須考量到交通流量，因為屆時可能占據超過一個車道；運送業者建議最好在夜間進行，以降低對華府路面交通的影響。

儘管川普拍板的坦克參展計畫不可能改變，華府市議會仍於1日表達反對，並在推文中以接近感謝(thank)的坦克(tank)英文諧音寫說「 坦克，不要坦克」(Tanks, but no tanks)。

市府官員未回應是否同意軍方的搬移路線，或是否將賠償對道路、土地或建築的任何可能損害；軍方官員表示，坦克放置地點將由國家公園管理局(National Park Service)決定。

國慶歷史建築華盛頓

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