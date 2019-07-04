川普畢生大秀 花公園修繕費250萬「划算」

2019-07-04 15:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合3日電



川普總統3日誇耀4日國慶日活動將是「畢生大秀」，並為典禮耗費250萬元公園修繕基金辯護「相當划算」。

政府官員不願透露這項名為「向美國致敬」的活動耗費多少錢，但「華盛頓郵報」3日引述知情人士說法報導，國家公園管理局(National Park Service)撥款近250萬元給川普相關的活動，這筆入場費和娛樂稅經費原為國家公園修繕基金，如今變成贊助閱兵和煙火表演的資金。

川普3日推文寫道，「明日向美國致敬的費用比起其價值，微乎其微；我們有飛機、機師，隔壁就有機場，只需要燃料；我們有戰車等軍備，煙火則由兩個偉大團體贊助，很好！」

川普同日稍早推文，稱「4日在林肯紀念堂(Lincoln Memorial)舉行的活動將非常盛大，堪稱畢生大秀。」

川普準備在林肯紀念堂前發表國慶演說，場地已就緒。 歐新社 分享 facebook

不過，根據氣象預報，明天華府氣溫可能高達華氏100度，下午五點起可能有傾盆大雷雨，恐將影響川普這場畢生大秀的呈現；除了去年，華府自2003年以來的國慶日都下雨。

這場典禮的花費引起民主黨議員關切，多項報導指白宮發送川普演講的貴賓券給共和黨金主和被任命的政治人物。

國會參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer，紐約)推文寫道，「川普總統的自尊很高，他希望藉國慶活動引起熱切關注，人人皆知。」

眾院內部撥款小組委員會主席貝蒂‧麥克倫(Betty McCollum，明尼蘇達州)發表聲明，反對當局向國家公園管理局調錢，指「這些經費並非讓政府恣意揮霍，而是用以維護國家公園，保障美國人遊憩享樂安全，且顯然並不適合用作政治造勢。」

民主黨議員同聲撻伐；加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna，民主黨)推文寫道，「國家公園經費用來維護並改善國家公園，而非為富裕金主和共和黨內部人士準備的國慶閱兵。」

參議員梅南德茲(Robert Menendez，新澤西州)批評這種情況「丟臉」，揶揄「川普政府挪用納稅錢造勢，而共和黨掌握的參院持續杯葛挹注911事件第一線應變人員的醫療費用」。