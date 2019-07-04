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川普主導 國慶活動政治化? 4參謀長全缺席

2019-07-04 15:22世界日報 編譯劉煥彥／綜合3日電

一輛美軍第3步兵師的裝甲車停在林肯紀念堂前，準備參加國慶活動。 美聯社
一輛美軍第3步兵師的裝甲車停在林肯紀念堂前，準備參加國慶活動。 美聯社
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川普總統一手主導的國慶日全新慶祝活動「向美國致敬」(Salute to America)，訴求重點就是軍方與美國軍力，但有線電視新聞網(CNN)引述消息人士的說法報導，其實軍方高層憂心這場活動過於政治化。

無巧不巧，在國防部宣布將參加「向美國致敬」的高層官員名單中，陸軍、海軍、空軍及陸戰隊的四位參謀長全數缺席。

政治新聞網站Politico等媒體報導，根據國防部3日發布的資料，新科代理部長艾思博(Mark Esper)、參謀首長聯席會議主席鄧福德(Joseph Dunford)，以及海軍部長史賓賽(Richard Spencer)等國防部內的文職領導人都將出席。

然而，身為各軍種最高軍職領導人的陸軍參謀長米利(Mark Milley)、海軍軍令部長李察遜(John Richardson)、陸戰隊司令尼勒爾(Robert Neller)與空軍參謀長戈芬(David Goldfein)等四人，將全數缺席。

對此國防部說明，這些高層將領在4日當天有其他活動或休假，因此不克出席，目前尚不清楚這是否與CNN報導有關。

國防部在3日聲明中也說：「總統邀請國防部高層，聯同其他軍人及眷屬參與『向美國致敬』活動，白宮也提供5000張門票給國防部。」

CNN報導指出，軍方高層的擔憂並非毫無理由。若川普將這場慶典變成過於政治化的造勢活動，可能使出席活動的軍方高層違反國防部規定，三軍官兵不得從事政治活動的禁令。

華府智庫「公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics)公關主任利博維茲(Jordan Libowitz)說：「軍方成員不可以參加政治活動，這可能是他們遲疑的原因，因為國防部準則明定什麼可以做、什麼不能做。如果他們穿著制服、代表軍方，站在發表政治演說的總統旁邊，這會是個問題。」

另外，隨著陸軍坦克及裝甲車3日在國慶日慶祝會場華府國家廣場(National Mall)陸續就位，陸軍提醒華府市民，若看到街上出現裝甲車不用驚慌。

兩輛M2布萊德雷步兵戰鬥車已於3日白天在林肯紀念堂附近停好，軍方預計當天晚間將兩輛M1艾布蘭坦克也搬到現場。

川普國慶

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