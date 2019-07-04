親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

空拍機拍海邊美照 他一看畫面…大叫妻小快逃命

影／川普圓國慶「閱兵夢」 民眾：花納稅錢自爽

2019-07-04 13:13聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國總統川普要在7月4日獨立紀念日「向美國致敬」（Salute To America）的國慶活動上，辦閱兵來大秀軍力。大批戰車2日晚間在朦朧夜色中緩緩駛入華府，準備就定位。對於川普的美國肌肉秀，民眾反應卻不一；有人批評川普浪費納稅人的錢，也有民眾表示符合獨立紀念日的意義。

裝載著M1艾布蘭戰車（M1 Abrams tanks）和其他軍事車輛的運輸列車，2日抵達華府，朦朧夜色中緩緩在美國華府林肯紀念堂(Lincoln Memorial)就定位，華府大路上出現戰車的罕見景象，也吸引不少民眾圍觀。

傳統上，美國唯有在打勝仗後才會舉行大閱兵，超過50年來，獨立紀念日都是以強調美國和外國文化的各式活動來慶祝。但川普從上任以來就想閱兵，尤其是2017年受邀參加法國國慶，觀禮法國閱兵後就念念不忘，2018年一度計劃要在11月10日「退伍軍人節」（Veterans Day）前1日舉辦，卻因為預算大幅超標而取消。

這次川普終於如願，華府民眾遊客反應不一；有人批評川普只是在浪費納稅人的錢來滿足自己的虛榮心，另有民眾認為，展示戰車也算是紀念當年獨立戰爭的一種表現方式。

民主黨質疑川普會將這場不分黨派的愛國慶典，變成由納稅人資助的造勢活動。對此，白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）反駁，稱「這完全是一派胡言。這（活動）是在向美國致敬。總統不會讓它沾染政治色彩。」

美國總統川普如願以償趁著7月4日獨立紀念日「向美國致敬」（Salute To A...
美國總統川普如願以償趁著7月4日獨立紀念日「向美國致敬」（Salute To America）的國慶活動上，彰顯美國軍力辦閱兵。美聯社
分享

川普國慶

相關新聞

阻移民北上 墨派國家衛隊永久駐守南部邊界

2019-07-04 11:30

國慶恐變個人秀 川普推文：將讓人畢生難忘

2019-07-04 10:39

普亭簽署法律 正式中止「中程核飛彈條約」

2019-07-04 08:34

新澤西林肯隧道附近垃圾車翻車 5人受傷

2019-07-04 05:07

全美中位房價排名 麻州第三

2019-07-04 00:43

超豪奢！NBA巨星杜蘭特脫手的加州濱海豪宅 裡面長這樣

2019-07-03 23:25

川普又發推文：中國和歐洲大玩貨幣操縱遊戲

2019-07-03 23:20

聯邦法院槓上川普政府 駁回不予移民保釋命令

2019-07-03 22:53

國慶日準備鬧場 川普準備好了川普寶寶也準備好了

2019-07-03 17:38

美國人自豪感創新低 只有45%感覺自豪

2019-07-03 17:27

川普演說貴賓證送金主 民主黨大反彈

2019-07-03 17:05

國慶日閱兵? 但華盛頓馬路無法負荷戰車

2019-07-03 17:03

煙火史上最大戰機飛越華府 川普預告國慶戰車上街

2019-07-03 17:02

美獨立建國星條旗惹爭議 Nike撤回引發爭議運動鞋款

2019-07-03 11:29
看更多

熱門文章

好市多的魅力從何而來？專家：這三點是關鍵

2019-07-03 16:40

日本九州暴雨下不停！鹿兒島等三縣撤離124萬人

2019-07-03 15:04

眼鏡妹「伸舌大舔冰淇淋」秒放回冰箱！百萬人傻眼震怒：沒品

2019-07-03 20:54

空拍機拍海邊美照 他一看畫面大叫妻小快逃命

2019-07-04 12:44

超豪奢！NBA巨星杜蘭特脫手的加州濱海豪宅 裡面長這樣

2019-07-03 23:25

小強真的殺不死！蟑螂抗藥性變強 殺蟲劑也沒用

2019-07-03 14:42

川普說的不算數 華為禁令還是沒鬆綁

2019-07-04 00:12

「天降火雨」義大利斯特龍伯利島火山噴發 1死數傷

2019-07-04 06:57

川金三會漏網畫面！與伊凡卡握手 金正恩笑開懷

2019-07-03 16:15

美盯台韓鋼品洗產地 喊課456％關稅

2019-07-04 00:27

嫉妒表妹成績好 4表兄弟竟聯手性侵她

2019-07-03 17:52

漁夫捕到恐怖怪魚 網驚：像我姊姊

2019-07-03 17:15

穿太露？身著性感被空服員趕下飛機 英女怒斥：性別歧視

2019-07-03 15:40

他靠「股神」巴菲特的這項投資心法 成為億萬富翁！

2019-07-03 17:54

影／世上最大鋼鐵墳墓！車諾比新圍阻體內部曝光

2019-07-03 17:07

1年炸毀369台ATM 提款機大盜愛挑德國其來有自

2019-07-03 19:52

國慶前夕提早收盤 美股3大指數創新高

2019-07-04 03:06

貿易戰沒贏家！川普最新箭靶為何轉向越南？

2019-07-03 23:41

傳HP、Dell生產將自中國移至台灣 宏碁華碩也考慮出走

2019-07-03 19:29

紅色霓虹燈超特別！日本情趣旅館推九龍寨城風格 網：腿軟了

2019-07-03 21:07

紐時：美禁各國向伊朗買油 中國如何繼續買？

2019-07-03 16:54

影／迴旋踢開瓶！歐美掀「瓶蓋挑戰」死侍也來亂

2019-07-04 12:23

美股早盤飆上歷史新高 市場預期Fed本月降息

2019-07-03 22:06

印地安人24美元賣掉曼哈頓被騙了嗎？關鍵在這裡

2019-07-03 18:49

全美中位房價排名 麻州第三

2019-07-04 00:43

川習會後釋出善意？ 中國史上首次採購美國稻米

2019-07-04 09:24

最正女足球裁判戲弄球員 俏皮「眨眼一笑」迷倒網友

2019-07-04 11:38

美國知名Jim Beam倉庫起火！4.5萬桶波本威士忌毀了

2019-07-04 09:52

美5月貿易逆差創5個月新高 川普怒指中國歐洲

2019-07-04 10:35

臉書又出現當機狀況 公司推文致歉說搶修中

2019-07-04 05:56

降息預期推升美股三大指數創收盤新高 道瓊上漲179點

2019-07-04 07:30

任正非：美實體清單 沒有死亡威脅

2019-07-04 00:45

346人罹難…波音撥31億元協助737 MAX兩起空難家屬

2019-07-04 11:00

慎入！吸毒過量慘變「殭屍」生殖器官發黑發爛

2019-07-04 10:29

以色列再度空襲敘利亞 憂美俄代理戰爭

2019-07-03 18:09

【重磅快評】多元自由主義過時？普亭讓我們反思3件事

2019-07-04 11:57

普亭簽署法律 正式中止「中程核飛彈條約」

2019-07-04 08:34

美國6月就業動能弱 進一步加深降息預期

2019-07-04 09:25

日韓貿易戰可能開打？南韓警告將會反制日本出口管制

2019-07-04 09:31

白宮經濟顧問：美中將很快重啟貿易談判

2019-07-04 04:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top