影／川普圓國慶「閱兵夢」 民眾：花納稅錢自爽

2019-07-04 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國總統川普要在7月4日獨立紀念日「向美國致敬」（Salute To America）的國慶活動上，辦閱兵來大秀軍力。大批戰車2日晚間在朦朧夜色中緩緩駛入華府，準備就定位。對於川普的美國肌肉秀，民眾反應卻不一；有人批評川普浪費納稅人的錢，也有民眾表示符合獨立紀念日的意義。

裝載著M1艾布蘭戰車（M1 Abrams tanks）和其他軍事車輛的運輸列車，2日抵達華府，朦朧夜色中緩緩在美國華府林肯紀念堂(Lincoln Memorial)就定位，華府大路上出現戰車的罕見景象，也吸引不少民眾圍觀。

傳統上，美國唯有在打勝仗後才會舉行大閱兵，超過50年來，獨立紀念日都是以強調美國和外國文化的各式活動來慶祝。但川普從上任以來就想閱兵，尤其是2017年受邀參加法國國慶，觀禮法國閱兵後就念念不忘，2018年一度計劃要在11月10日「退伍軍人節」（Veterans Day）前1日舉辦，卻因為預算大幅超標而取消。

這次川普終於如願，華府民眾遊客反應不一；有人批評川普只是在浪費納稅人的錢來滿足自己的虛榮心，另有民眾認為，展示戰車也算是紀念當年獨立戰爭的一種表現方式。