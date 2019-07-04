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美司法部反擊 要求聯邦法官駁回華為所提違憲案

2019-07-04 10:51經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國司法部反擊華為所提的違憲訴訟，要求聯邦法官駁回此案。

司法部主張，華為禁令並非立法處罰，而是為了防範中國在這些機構的網路中取得重要地位，要求德州聯邦法官拒絕受理華為對美國政府提起的訴訟。

美國國會通過「2019年國防授權法」，禁止禁止聯邦機構採購華為設備。美國國會去年通過的法律也禁止聯邦承包商使用華為設備，並阻止獲得政府貸款或撥款的機構使用這些資金購買華為的設備或服務。

華為主張美國國會濫權，未舉行聽證會或審判就實施制裁，要求將法律中針對其設備的部分宣布為違憲並禁止執行。

華為狀告美國國會違憲，司法部要求聯邦法院駁回。 路透
華為狀告美國國會違憲，司法部要求聯邦法院駁回。 路透
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