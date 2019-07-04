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美中官員已先電話溝通 將會面重啟貿易談判

2019-07-04 07:56經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛表示，美國和中國官員將在未來一周通過電話交談，尋求解決兩國之間的貿易爭端。

彭博報導，庫德洛周三（3日）在白宮對記者說：「官員們已在通電話。未來一周將透過電話聯繫，會安排面對面的會談。目前彼此有許多溝通。」

川普日前表示，正在與中國進行新一輪貿易談判，以結束了兩國之間的僵局。

川普和中國國家主席習近平上周六在20國集團（G20）峰會上同意重啟談判。川普表示，美中恢復貿易談判，他將暫緩對價值3,000億美元的中國商品徵收關稅。

美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛。 路透
美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛。 路透
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