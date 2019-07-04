美中官員已先電話溝通 將會面重啟貿易談判

2019-07-04 07:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛表示，美國和中國官員將在未來一周通過電話交談，尋求解決兩國之間的貿易爭端。

彭博報導，庫德洛周三（3日）在白宮對記者說：「官員們已在通電話。未來一周將透過電話聯繫，會安排面對面的會談。目前彼此有許多溝通。」

川普日前表示，正在與中國進行新一輪貿易談判，以結束了兩國之間的僵局。