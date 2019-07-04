新澤西州垃圾車翻車 5人受傷

2019-07-04 05:07 世界日報 世界新聞網／綜合報導



一輛垃圾車今天下午1點左右在靠近林肯隧道(Lincoln Tunnel)的NJ-495公路往西的方向翻車。美聯社 分享 facebook 一輛垃圾車今天下午1點左右在靠近林肯隧道(Lincoln Tunnel)的NJ-495公路往西的方向翻車。圖取自@njdotcom推特 分享 facebook

據報導，一輛垃圾車今天下午1點左右在靠近林肯隧道(Lincoln Tunnel)的NJ-495公路往西的方向翻車，造成5人受傷，有2人傷勢嚴重。

這起意外事件造成從紐新航港局客運總站(Port Authority Bus Terminal)出發的巴士目前都暫停服務。NJ-495在Palisade Avenue也關閉。