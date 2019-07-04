全美中位房價排名 麻州第三

2019-07-04 00:43 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



麻州房屋中位價格次於夏威夷和加州，在全美排名第三高。(記者唐嘉麗／攝影) 分享 facebook

美國財經網站「華爾街24/7」(24/7 Wall St.)根據聯邦人口普查局2017年資料做出全美各州住屋中位價格排名；麻州中位房價38萬5400元（美元，下同），次於夏威夷和加州，名列全美第三。

新英格蘭六州的2017年房屋中價及全美排名分別是：麻州(3)38萬5400元、康州(13) 27萬3100元、新罕布夏州(14)26萬3600元、羅德島(16)25萬7800元，及緬因州(19)22萬6300元。

華爾街24/7指出，美國房屋價格中位數為21萬7600元，是家庭年收入中位數6萬336元的3.6倍；全美各地的房地產價值差異很大，在一些州，擁有房屋遠比其他州便宜。

該網站審查聯邦人口普查局2017年美國社區調查的房屋價值中數位，整理出各州典型房屋成本數據和排名；最便宜的西維吉尼亞州，中位房價11萬9800元，與房屋中價最高的夏威夷州(61萬7400)相差五倍多。

報告分析，房價高的州整體生活成本也更高；房價中位數最低的所有10個州中，商品和服務成本至少比全國平均水平低10％；10個中位房價最高的州中，有八州的日常用品和服務價格高於平均水平。

報告指出，高房價和生活成本通常反映該地居民較高的收入，但是這個相關性未必絕對存在，有些美國高房價的州並不是最富有的州。

研究也發現，生活在房價較高的州的民眾雖然更可能獲得更高的收入，但他們也支付更多的住房代價；房價中位數最高的10州中，有八個也名列全美房屋貸款債務最高的10州之一。