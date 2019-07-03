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川普又發推文：中國和歐洲大玩貨幣操縱遊戲

2019-07-03 23:20經濟日報 記者易起宇╱即時報導

美國總統川普今（3）日在推特發文指控中國和歐洲操縱貨幣。

川普說：「中國和歐洲正在玩大規模的貨幣操縱遊戲，並向其體系注入資金以便與美國競爭。我們應該來較量，或是繼續當個坐視其他國家繼續玩遊戲的傻瓜─他們多年來都是這樣做的！」

美國總統川普在推特上再度開砲。美聯社
美國總統川普在推特上再度開砲。美聯社
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