國慶日準備鬧場 川普準備好了川普寶寶也準備好了

2019-07-03 17:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合2日電



今年國慶日慶祝活動中，「川普寶寶」氣球將不請自來。 (美聯社) 分享 facebook 川普總統極力為國慶日活動暖身，但包著尿布的「川普寶寶」(Baby Trump)「不請自來」，準備鬧場；如果川普寶寶果真出現在國家廣場，勢必會搶走川普在國慶展示軍備的丰采。

國家公園管理局(National Park Service)1日批准自由派組織「Code Pink」於國慶日當天的「向美國致敬」(Salute to America)活動期間，於華府國家廣場(National Mall)「展示」川普寶寶氣球的申請。

主張男女平權的反戰團體Code Pink表示，此舉是為了抗議川普把國慶慶典政治化；不過，主辦單位還沒取得以氦氣充填川普寶寶氣球的許可。

Code Pink否認國家公園管理局駁回讓氦氣川普寶寶升空的申請，稱氣球只會離地兩呎，維持在國家廣場的45呎高度限制範圍內。

Code Pink運籌經理貝瑞(Tighe Barry)說，主辦單位被告知，需要取得聯邦航空管理局(FAA)飛行標準辦事處(Flight Standards District Office)的豁免，批評禁止氣球升空的繁文縟節「荒謬」。

這個20呎高的「川普寶寶」面貌是怒氣沖沖的川普，有著招牌飄逸金色瀏海，裸著上身包尿布，其中一手拿著電話。

貝瑞說：「氦氣沒有危險，4日遊行當天會有許多氦氣氣球，但當局卻指20呎高的氦氣氣球會干擾川普專機空軍一號(Air Force One)和閱兵表演的海軍藍天使(Navy Blue Angels)戰機。」

Code Pink在國慶日舉行「川普是個大嬰兒慶典」抗議活動，川普寶寶只是其中一個亮點，另會發傳單，還有演說、詩詞朗讀和男性泳裝比賽；抗議時間從中午到晚間7點30分，「剛好」和川普的演說「撞期」。

「川普寶寶」氣球去年在英國倫敦街頭出現，抗議川普首次訪問倫敦；在那之後，川普寶寶幾乎跟著川普本人走遍各地。